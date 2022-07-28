В РФ образовался дефицит дубового шпона для производства ценной мебели

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в России образовался дефицит дубового шпона, который используется для производства ценной мебели. Раньше крупные поставки шли с Украины, в России же у дубов «сравнительно небольшой ареал», рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Статья по теме: Цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимости

«Сейчас образовался дефицит дубового шпона, он нужен для производства ценной мебели. Существенные поставки этого материала шли с Украины. Дубы у нас и свои растут, но у них сравнительно небольшой ареал. Порода весьма своеобразная: деревья подвержены трещинам и болезням»,— рассказал Советников.

Он уточнил, что в России за год можно «безболезненно для лесов» заготавливать 600 млн кубометров древесины, при этом реально выбирается только 220 кубов — так что резерв есть. Дерево, по его словам, продолжает оставаться ценным ресурсом. Сегодня одно из актуальных направлений развития — деревянное домостроение. Сотрудники Рослесхоза совместно с Минстроем работают над проектами типовых и индивидуальных жилых домов, ФАПов и сельских больниц.

«У нас производят очень хорошие несущие деревянные панели — они как кирпичи. Надо получить сертификат на их пожаробезопасность и сделать так, чтобы строительство из них было выгоднее, чем из камня», — подчеркнул Советников.

