В Роспотребнадзоре назвали условие для возвращения ограничений из-за коронавируса

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) назвали условие для возвращения ограничений из-за COVID-19.

В ведомстве допустили, что это действительно может произойти, передаёт Общественная служба новостей со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Возвращение коронавирусных ограничительных мер в стране возможно при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19», – пояснили в ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации в России наблюдается тревожная динамика.

По словам представителя Кремля, цифры сейчас действительно растут – кривая поползла вверх, но это не только в России, на в целом ряде стран. При этом Песков, подчеркнул, что власти страны пока не будут вводить никаких новых коронавирусных ограничений.

