В Siemens ответили на обвинения «Газпрома» по турбинам

Компания Siemens Energy утверждает, что не получала от «Газпрома» каких-либо новых сообщений о неисправностях в газотурбинных двигателях и вследствие этого исходит из того, что агрегаты исправны. Об этом сообщил ТАСС представитель компании. Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока».

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«Для нас техническое обслуживание турбин — это рутинная деятельность на протяжении многих лет. У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», — отметил представитель Siemens.

Он также отметил, что в будущем проблем с возвратом турбин после техобслуживания в Канаде не будет — разрешение канадского правительства предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет свои обязательства по ремонтным работам. По его словам, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии осталась только одна турбина, остальные находятся в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Представитель Siemens на это ответил, что «компания не выполняет работы по устранению данных проблем».

