В Совфеде рассказали, когда может быть рассмотрен вопрос об интеграции новых территорий

Андрей Клишас – председатель комитета по конституционному законодательству верхней палаты российского парламента – назвал возможные сроки рассмотрения вопроса об интеграции новых территорий в правовое пространство РФ.

По словам сенатора, это может произойти уже в ходе осенней сессии палаты, передаёт РИА Новости.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента текущего года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», – подчеркнул член Совфеда.

Ранее «Эксперт» писал, что другой член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, когда могут пройти референдумы о присоединении к России Херсонской области, Запорожья и Донбасса. По его мнению, этого можно ожидать до конца текущего года.

Как отметил сенатор, если жители освобождённых территорий примут решение о вхождении в Россию, то наша страна включит их в свой состав. При этом такой исход референдумов Цеков считает более чем реалистичным.

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с нами. Мы знаем, что это изначально русские территории», – подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, Цеков считает, что с референдумами затягивать не станут. При этом он уверен, что этот процесс будет «довольно быстрым, в течение года». Также сенатор намекнул на размах референдумов, предположив, что «всё может произойти в гораздо больших размерах».

