Вице-мэр Ефимов: более 700 млн рублей налогов перечислили в бюджет Москвы резиденты городской ОЭЗ

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» по итогам января-марта 2022 года перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей. Об этом сообщил 28 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» за первые три месяца 2022 года заплатили в бюджет столицы 704 млн рублей налоговых отчислений. Это на 17 млн рублей больше, чем в первом квартале 2021 года, когда сумма достигла 687 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов. Эти компании продолжают активно развивать действующие производства и строить новые, а также инвестировать в разработки, добавил он. Большую часть налоговых отчислений — 534 млн рублей — выплатили резиденты из кластера микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры.

За тот же период объем страховых взносов компаний-резидентов московской ОЭЗ почти удвоился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «По страховым взносам резиденты особой экономической зоны Москвы заплатили 555 млн рублей: почти вдвое больше, чем в 2021-м, когда платежи достигли 281 млн рублей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, это наглядный пример постоянного роста числа работающих на предприятиях столичной ОЭЗ. Так, с прошлого года по настоящее время в технополисе создали 1,7 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, общее число сотрудников всех предприятий превысило 8,5 тыс. человек.

С начала года резиденты технополиса также существенно сэкономли на налогах. «В первом квартале 2022 года предприятия-резиденты получили налоговую выгоду в 187 млн рублей. Она связана с тем, что резиденты ОЭЗ Москвы освобождаются от налогов на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль для них составляет 2%», — напомнил гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках:«Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем», общей площадью 223 га. Общая площадь производственных корпусов, расположенных на них, составляет 550 тыс. кв м. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 млрд рублей. ОЭЗ Всего за время работы технополиса, с 2006 года, компании-резиденты перечислили в городской бюджет более 16,6 млрд рублей.