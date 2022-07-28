Власти Германии введут дополнительный сбор за электроэнергию

Власти ФРГ уже в самое ближайшее начнут брать с граждан дополнительную плату за использование газа.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на агентство DPA, правительство страны приняло решение о введении с 1 октября 2022 года таких мер из-за обеспокоенности относительной дальнейших поставок «голубого топлива» в Европу. При этом отмечается, что потребители обязаны будут оплатить новый сбор в течение 1,5 лет, то есть до конца марта 2024 года.

Пока не раскрываются точные значения данной суммы, но в Минэкономики ФРГ пообещали, что информацию об этом опубликуют ещё до конца августа, подчеркнули в Минэкономики. Размер дополнительной платы будет исходить из требований экспортеров по компенсации расходов на газовые закупки.

Данная мера призвана дать поставщикам газа возможность перекладывать на граждан до 90% регулярно растущих закупочных цен на «голубое топливо».

Как ранее писал «Эксперт», крупнейший немецкий энергетический концерн Uniper SE станет одной из первых крупных жертв борьбы Берлина с российскими энергоносителями.

Напомним, Uniper – крупнейший в Германии покупатель российского природного газа. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Он - «дочка» финской компании Fortum, которая является крупнейшим иностранным партнером «Газпрома». Uniper известен также как один из крупнейших на планете операторов газовых хранилищ. Ему принадлежат 9 подземных хранилищ в ФРГ, Австрии и Великобритании суммарной мощностью 9 млрд м³.

Uniper работает с «Газпромом». После резкого сокращения поставок газа по газопроводу «Северный поток 1» в июне на 60% по техническим причинам и полной остановки в прошлый понедельник на плановую профилактику Uniper пришлось покупать газ на спотовом рынке.

Причём, естественно, значительно дороже, чем он брал его у «Газпрома». Специалисты подсчитали, что снижение поставок газа из России в июне обходилось немецким энергетикам в 30 млн евро каждый день. Сейчас, когда газ по газопроводу «Северный поток 1» вообще не поступает, потери, естественно, еще больше. Высокие цены для Uniper неприемлемы, поэтому он начал забирать газ из хранилищ, предназначенный для зимы.

