Все по плану: как в Ингушетии работают с нацпроектами

Каждый из них нацелен на решение наиболее актуальных для региона задач: улучшения местной экологической обстановки для повышения качества жизни граждан и создания комфортных и современных учебных заведений для детей. Что нового скоро появится в республике, и на что ее руководитель призвал обратить особое внимание — в материале «Эксперта».

Все лучшее — детям

Вместе с началом нового учебного года в городе Сунжа откроются две новые школы на 720 мест каждая. Их строительство было начато в ноябре и декабре 2020-го года и обошлось более чем в 1,1 млрд рублей — деньги были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Одна из школ будет названа в честь Героя России Алихана Калиматова: строительные работы на объекте уже закончены, и в данный момент идет оформление правоустанавливающих документов с параллельной закупкой и установкой учебного и технического оборудования. Общая площадь четырехэтажного здания превышает 13,7 тыс кв. м, а вся территория учебного заведения — почти 40 тыс. кв. м.

Специально для физического развития детей на территории школы оборудована большая многофункциональная спортплощадка с беговой дорожкой — там же школьники смогут играть в баскетбол, волейбол и футбол. Кроме того, в здании школы есть просторный актовый зал, спортзал, столовая, а наряду с обычными учебными кабинетами есть предметные лаборатории, где дети смогут закреплять на практике полученные теоретические знания.

Не менее важно и то, что школа изначально спроектирована с учетом всех современных стандартов инклюзивности, а значит дети с ОВЗ смогут учиться в ней и свободно пользоваться всей инфраструктурой — чтобы облегчить им перемещения в школе установлены специальные пандусы и два лифта.

Вторая школа, построенная по другой улице сейчас достраивается, но также откроется к 1 сентября этого года — в нее смогут ходить дети из нового северного района города, в котором сейчас идет активная застройка. В ней также есть учебные кабинеты и предметные лаборатории, актовый зал, столовая и отдельный зал для спортивных занятий.

Проинспектировавший обе школы глава республики отметил, что при возведении таких объектов важно обращать внимание на качественное обустройство систем теплоснабжения и вентиляции помещений — все эти и другие инженерные системы должны тщательно проверяться перед вводом зданий в эксплуатацию. А если нарушения будут выявлены — без их устранения ни о каком вводе школ в эксплуатацию не может быть и речи, и Госстройнадзор должен относиться к этому с предельной ответственностью. Это важно не только с точки зрения экономики содержания таких объектов, но и их простоя, который оказывает прямое негативное влияние на образовательный процесс детей.

«На таких объектах должен быть особый контроль за ходом строительства. Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

ЖКХ, достойное современного города

Глава региона также посетил стройплощадку, на которой возводится масштабный комплекс очистных сооружений, рассчитанный сразу на несколько населенных пунктов — Сунжу, Карабулак и село Троицкое. Этот объект строится в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Его общая площадь составит 6,5 га.

В ходе визита на территорию будущего комплекса Махмуд-Али Калиматов поручил создать специальную рабочую группу при мэрии, основной задачей которой станет разъяснительная работа с местным населением: все жители должны будут узнать порядок подключения к центральному коллектору — это позволит избежать несанкционированных врезок. Подключиться к нему смогут в том числе частные домовладения на протяжении его длины, которая составит 20 км — оформлять разрешения и готовить сопроводительную документацию будут местные муниципалитеты.

Отвод загрязненных сточных вод от упомянутых населенных пунктов помимо естественного повышения качества жизни местного населения позволит улучшить экологическую обстановку в регионе в целом. Общая стоимость этого проекта составляет 3,6 млрд рублей, а его сдача в эксплуатацию намечена на конец 2024-го года. На начальном этапе в пределах комплекса появятся первичный отстойник, денитрификатор-аэротэнк, четыре вторичных отстойника, распределительная камера и иловая площадка площадью почти 2,4 тыс. кв. м. Наряду с ними строители возведут железобетонные колодцы, а затем восстановят нарушенные из-за строительных работ дороги и проезды.

Второй этап строительства комплекса, запланированный на 2024 год, подразумевает возведения механической инфраструктуры — установку технологического оборудования, напорного трубопровода, канализационного коллектора, а также обводных лотков вокруг колодцев, дизель-генератора, кабельных сетей и прочих необходимых элементов. Некоторые работы в этой части уже проведены: частично заложен фундамент для последующего строительства здания, где расположится оборудование.

Устойчивое развитие региона

Важно отметить, что Ингушетия находится в «зеленой зоне» Минфина по пяти ключевым нацпроектам, что отражает последовательный подход местных властей к реализации всех включенных в них целей и задач. Общий объем финансовых средств, заложенных под их реализацию, сейчас составляет почти 10,3 млрд рублей. При этом один из нацпроектов — «Безопасные дороги» — уже выполнен регионом на 100%.

Особое внимание в регионе сейчас уделяется проекту «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда», причем местные жители принимают в их реализации активное участие. Так, в 2023-м году на территории региона пройдет благоустройство 22 общественных территорий (всего было 44 варианта), которые были выбраны в результате голосования — его участниками стали почти 53 тыс. человек.