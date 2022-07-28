Запрет на полеты в 11 аэропортов РФ продлен еще на неделю

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Статья по теме: Аэропортам юга и центра РФ выплатят компенсации еще на 1,5 млрд рублей «Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в сообщении Росавиации. Россия с 24 февраля закрыла для гражданских самoлетов часть вoздушного прoстранства на юге и в центральной чaсти страны на фоне проведения спeцоперации.

