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Запрет на полеты в 11 аэропортов РФ продлен еще на неделю

28 июля 2022, 10:25

Режим ограничения полетов действует до 5 августа

пресс-служба аэропорта Воронежа

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно», — говорится в сообщении Росавиации.

Россия с 24 февраля закрыла для гражданских самoлетов часть вoздушного прoстранства на юге и в центральной чaсти страны на фоне проведения спeцоперации.
 