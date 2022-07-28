«Зеленский под Еленой»: в МИД заявили, что ресурс президента Украины на Западе исчерпан

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что ресурс президента Украины уже исчерпан, поэтому Запад переключился на пиар его супруги Елены.

«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены», – цитирует Захарову РИА Новости.

Как полагает представитель МИД РФ, причина этого банальна – Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили.

«Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли. ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой"», – резюмировала Захарова.

