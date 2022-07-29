Безумное ралли «охотника за головами»

Торги на Московской бирже начались сегодня со снижения рынка акций и котировок рубля, но нисходящая тенденция пока не получила продолжения. К исходу первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи сумел подрасти на 0,6%.

Поводом для улучшения ситуации стали активные покупки нефтяных контрактов с открытием европейских бирж – мировой финансовый рынок продолжает отрицать факт рецессии в экономике США. Более того, появились мнения, что в условиях падения ВВП США Федрезерв будет вынужден пойти на мягкое повышение ставок, а сам цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны американского регулятора не продлится долго.

На этом фоне активизировались покупки рисковых активов.

В России же продолжается безумное ралли бумаг HeadHunter, которые после вчерашнего роста на 18% сегодня с утра дорожают еще на 16%. С середины июля стоимость акции более чем удвоилась.

Но в целом список лидеров роста российских акций пока оккупировали низколиквидные бумаги. Их покупки небольшими объемами средств приводят к сильному задиру котировок.

Из «голубых фишек» более чем на процент растет «Роснефть». А вот акции Сбера и ВТБ ведут себя чуть хуже рынка. При улучшении ситуации на рынке в целом на них стоит обратить пристальное внимание. Эти бумаги слабо участвовали в росте Индекса Мосбиржи в первой половине недели. При этом многие аналитики считают, что в банковском секторе еще не отыграно сильное снижение ключевой ставки Банка России в прошлую пятницу, которое должно оживить рынок кредитования.

Но не стоит питать особых надежд на серьезный рост рынка сегодня: перед выходными трейдеры будут сокращать позиции по акциям. Кроме того, на дневном графике Мосбиржи сформировалось сильное сопротивление росту в районе 2230 пунктов, то есть примерно на 1,3% выше текущего значения Индекса. Для пробоя этой преграды пока нет ни свежих денег, ни позитивных новостей.

Поддержка же для Индекса Мосбиржи лежит около 2050 пунктов. Не исключено, что Индекс формирует боковой канал с границами 2050-2230 пунктов, в котором попытается обосноваться на какое-то время.

Еще меньше шансов на рост у рубля. Сегодня многие аналитики обращают внимание на рекомендацию Счетной палаты РФ исключить из ФНБ доллар, евро и британский фунт. Рекомендация правильная, однако само по себе такое заявление Счетной палаты наводит на мысль, что начало покупки валют «дружественных стран» в рамках нового бюджетного правила не за горами. Некоторые финансисты считают, что российские власти уже начали скупку юаня.

Ряд аналитиков объяснял рост рынка акций до середины нынешней недели приходом на рынок денег от закрытых «антикризисных» депозитов, ставки по которым составляли около 20% годовых. Похоже, что теперь «депозитчики» решили покупать не столько акции, сколько валюту. Впрочем, эта тенденция может не получить дальнейшего развития как по причине истощения инвестиционных средств, так и из-за того, что некоторые брокеры стали вводить комиссию за хранение валюты на счетах.

Техническая картина говорит о более высокой вероятность снижения курса рубля. Пара доллар-рубль пока пробила зону сопротивления 59-60 и держится выше нее. Теперь целью движения пары является район июльских максимумов – 64 руб. за доллар.