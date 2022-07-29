Эксперт рассказал, остановятся ли поставки газа в Европу через «Северный поток»

Игорь Юшков – ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета – рассказал, остановятся ли поставки газа в Европу через «Северный поток», который сейчас работает всего на 20% от своей мощности.

По словам специалиста, на газопроводе установлено шесть турбин большой мощности, а также ещё две турбины меньшего объёма. Однако теперь две большие турбины Siemens выведены из эксплуатации.

«Одна находится в Германии после ремонта в Канаде, ещё пять ждут ремонта в Ленинградской области на газокомпрессорной станции "Портовая", – заявил эксперт в интервью Радио "Комсомольская правда". – Но у этих двух маленьких турбин тоже ресурс не безграничен, если Siemens не будет выполнять свои обязательства по обслуживанию двигателей, то когда-нибудь они остановятся».

Как пояснил Юшков, это означит весь «Северный поток» встанет, что вызовет дефицит «голубого топлива», а соответственно, цены на рынке газа в Старом Свете мы увидим ещё больше, чем 2 500 долл. за тысячу кубов.

«Не забываем здесь ещё и о непонятной ситуации с Украиной, которая отказывается от транзита полноценного газа, оставив возможность качать только через станцию "Суджа". Там транзит рухнул со 109 млн кубов в сутки до 42 млн. А если Украина потеряет контроль над территорией, где проходит второй газопровод, который работает, тогда они вообще откажутся экспортировать газ и в странах Европе дефицит топлива станет ещё более внушительным», – резюмировал Юшков.

Ранее «Эксперт» писал, что компания Siemens Energy утверждает, что не получала от «Газпрома» каких-либо новых сообщений о неисправностях в газотурбинных двигателях и вследствие этого исходит из того, что агрегаты исправны. Об этом, в частности, заявил представитель компании.

«Для нас техническое обслуживание турбин – это рутинная деятельность на протяжении многих лет. У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», – подчеркнул он.

Между тем, заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов утверждает, что Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии осталась только одна турбина, остальные находятся в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов.

