Этот город вдохновляет поэтов

Невозможно не вспомнить любимые песни на стихи Михаила Гуцериева: «Маски» и «Московская осень» в исполнении Кристины Орбакайте, «Москва. Бизнес-ланч» — Александра Буйнова и, конечно, «Осень в Москве», которую исполнил Евгений Кемеровский.

29 июля Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и начинающий певец, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Зебелян представляют новую песню на стихи Михаила Гуцериева «Бежит от скуки Москва».

«Про Москву можно петь всегда! Москва — самый красивый город с многовековой историей и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то, что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре», — рассказала артистка.

Неподражаемый вокал Ларисы Долиной парит над городом, залетая в каждый его уголок, а проникновенный голос Гарика Зебеляна помогает слушателям увидеть красоту и почувствовать настроение столицы. Песня отражает многогранность эмоций, которые живут в сердцах любящих Москву людей. Гостеприимная столица притягивает своей энергетикой.

Как мало в нынешнее время красивых песен о Москве. Поэту Михаилу Гуцериеву удаётся в своих стихах передать богатую палитру эмоций, которые в нас рождает этот город. Москва у каждого своя, а в песнях на стихи Михаила Гуцериева она такая загадочная, интригующая и родная, как своенравная «женщина-царица», которая не любит скучать. Москва — столица, во всех смыслах самая-самая.

Композитором песни стал Сергей Соболь. «Бежит от скуки Москва» — его первая работа с Михаилом Гуцериевым. Сотрудничество с поэтом открыло для музыканта новые горизонты. По признанию Сергея, это очень интересный этап в его творчестве.