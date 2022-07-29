Правительство раскрыло основные перспективы Научного десятилетия

Правительство РФ утвердило план мероприятий Десятилетия науки и технологий, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства, план подразумевает работу по 18 научным инициативам и проектам, направленных на популяризацию науки, вовлечение в нее школьников и привлечение волонтеров. Кроме того, до 2025 года запланировано открывать ежегодно по 30 центров, лабораторий и других объектов научной инфраструктуры.

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«С 2022 по 2031 год в России будет идти работа по 18 инициативам и проектам. Среди них – привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований и разработок, вовлечение опытных специалистов в решение важнейших для страны технических задач, а также знакомство людей с достижениями ученых»,— уточнили в пресс-службе.

Так, например, в рамках инициативы «Научное волонтерство» к 2025 году планируется привлечь к реализации научных проектов более 100 тыс. неравнодушных граждан, а согласно инициативе «Научно-популярный туризм» за это же время планируется разработать 100 научно-популярных маршрутов в 30 российских регионах.

Также в рамках плана, утвержденного до 2025 года, планируется активно вовлекать школьников «в исследовательскую деятельность через знакомство с российскими учеными и их изобретениями», выявлять талантливую молодежь посредством конкурса и олимпиад, знакомить дошкольников и младших школьников «с основными научными принципами». Для студентов, аспирантов и молодых ученых предусмотрено «совершенствование механизмов взаимодействия с компаниями реального сектора экономики», а также создание «привлекательных условий для построения карьеры в сфере науки и технологий».

Объявленный Годом науки и технологий 2021 год стал в России началом Научного десятилетия, которое пройдет до 2031 года.

