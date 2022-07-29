Коронавирус возвращается в Россию: «Кентавр» уже добрался до Москвы

COVID-19 возвращается в Россию – число новых заболевших увеличивается с каждым днём, а штамм коронавируса «кентавр» уже добрался до Москвы.

Об этом рассказал главный врач столичной больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. По словам специалиста этот подвид «омикрона» протекает легко, но всё равно нужно вакцинироваться, передаёт РИА Новости.

«Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдёт, во всяком случае, пока, – подчеркнул доктор. – Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен уже у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в лёгкой форме, и госпитализация им не потребовалась, всё же стоит помнить, что этот подвид омикрон-штамма отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным.

При этом Вечорко отметил, что в последние недели наблюдается заметный рост заболеваемости коронавируса. Но пока циркулируют в основном подвиды «омикрона», при которых COVID-19 протекает не так тяжело.

Специалист также напомнил, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маски в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе также остаётся и рекомендация по ревакцинации - раз в шесть месяцев.

«В ведомстве сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы ещё без прививки», – резюмировал главврач московской больницы № 15 им. О.М. Филатова.

Ранее «Эксперт» писал, что в Роспотребнадзоре назвали условие для возвращения ограничений из-за COVID-19. В ведомстве допустили, что это действительно может произойти при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19.

