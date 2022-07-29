Латвия сдалась

Латвийская компания Latvijas gāze снова покупает российский газ. При этом предприятию приходится искать обходные пути, чтобы рассчитаться с «Газпромом». В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать газовикам разрешение для оплаты голубого топлива из России в рублях.

При этом в июле текущего года парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа, а глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Рига намерена впредь обходиться без поставок из РФ. Однако сдержать обещание не получилось. Латышам все равно пришлось, фигурально выражаясь, впустить российский газ в свои трубы.

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Переплата назло России

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем», — приводит РИА Новости слова главы компании Айгарса Калвитиса, сказанные в эфире латвийского телевидения. Он также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.

Латвия выстраивает энергетическую стратегию руководствуясь не интересами своих граждан и крупнейших промышленных потребителей, а исходя из логики «назло России», отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Впрочем, нашей стане это безразлично. В отличии от европейцев, которые нуждаются в газохранилищах, в РФ газ в основном «хранится» прямо в месторождениях и выкачивается из недр только по запросу.

Латвия же вынуждена покупать российский газ через третьи руки, и, вероятно, цена вопроса близка к биржевым котировкам, что намного дороже прямых предложений от «Газпрома», предположил эксперт. По его словам, упрямство европейских политиков привело к энергетическому кризису, они будут мёрзнуть уже этой зимой. Российский президент неоднократно призывал их переходить на долгосрочные контракты, но европейцы выбрали биржевые котировки, поэтому теперь пусть не жалуются на цены, которые устанавливают спекулянты на бирже, а не «Газпром».

Новая европейская ненормальность

Когда политические резоны входят в противоречие с насущными экономическими, возможны необыкновенные сочетания событий и решений, заметил в комментарии «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Латвии нужен газ, без всяких сомнений. Но когда «Газпром» объявил о переводе оплаты за газ на рубли, многие иностранные потребители сочли это диктатом России и принципиально отказались.

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Хотя предложенная поставщиком схема фактически слабо отличается от прежней формы оплаты в валюте. Ведь речь идёт о том, что покупатель в соответствии с контрактной ценой переводит валюту на свой счёт в «Газпромбанке», который конвертирует её на бирже в рубли, и уже российские деньги поступают на счёт «Газпрома» в том же банке. То есть для покупателя мало что меняется.

Впрочем, принципиально это может быть воспринято как потворство политическому давлению и смирение перед ним, полагает аналитик. Во многом именно поэтому Латвия и не приняла предложенные условия, а теперь нашла «компромисс»: и газ поступает, и оплата идет не «Газпрому». Да еще и не в рублях. Вполне вероятно, что это не единичный случай, а достаточно распространённая практика. Но газ-то все тот же — «газпромовский». Только прошедший через посредника, указал Марк Гойхман.

Посредник, вероятно, приобретает топливо в России, оплачивая его через конвертацию евро по установленной схеме, а затем перепродаёт за европейскую валюту латвийской компании. Между контрагентами из ЕС расчёты в евро естественны. Можно предположить, что для прибалтийского покупателя цена получается выше, чем была бы при сохранении прямого договора. Кто в данном случае является поставщиком газа и каковы условия поставок — не раскрывается, но зато есть формальная независимость латышей от «Газпрома», скептически заметил Марк Гойхан.

Такое положение вещей не является чем-то новым. Например, от покупки газа в России в 2016 году отказалась Украина. При этом она получает его от поставщиков из Европы, куда топливо поступает в основном из РФ. Подобные схемы — проявление ненормальности экономических отношений в Европе, заключил эксперт.