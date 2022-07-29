На "Всероссийском дне поля - 2022" обсудили заключение экспортных контрактов

«Экспортные пошлины и квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний», - сказал министр.

При этом ведомство готово корректировать регуляторные механизмы. Например, по словам Патрушева, недавнее решение о переводе расчета пошлины на пшеницу с долларов на рубли позволило снизить ее почти на 40%. Также это будет способствовать дальнейшему переходу на заключение экспортных контрактов в рублях.

В текущем сезоне внешнеторговый потенциал по зерновым Минсельхоз оценивает в 50 млн тонн. «Россия действительно играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и готова в полной мере использовать свой экспортный потенциал. Мы открыты для сотрудничества и продолжим поставлять качественную продукцию на мировой рынок. В этом году отмечаем рост поставок практически по всем направлениям. Увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аграрный экспорт вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по итогам года положительная динамика сохранится. Ожидаем, что объем поставок за рубеж составит порядка 40 млрд долларов», - отметил Патрушев.

Поставки планируется наращивать в страны Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ряда других государств.