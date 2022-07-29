Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверия Владимиру Путину.

Согласно данным опроса, свыше 80% жителей страны заявили о доверии к президенту РФ, передаёт Общественная служба новостей.

Отмечается, что показатель одобрения деятельности российского лидера составил 78,0%. На прямой же вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% участников опроса

Также респонденты оценили работу главы правительства Михаила Мишустина (51,6% показатель одобрения деятельности и 62,1% уровень доверия).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 18 по 24 июля. В нём приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории России.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который проводился в период с 4 по 10 июля, деятельность Путина одобрили 79,1% россиян, не одобрили его работу 13,1% респондентов. При этом о прямом доверии Путину заявили тогда 81,5% граждан РФ, с ними не согласились всего лишь 15% участников опроса.

