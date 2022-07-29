Ozon начал продавать одежду собственной марки Hola

Маркетплейс Ozon запустил продажи одежды собственной торговой марки Hola. Как сообщили в компании, пока коллекция базовой одежды для взрослых и детей включает порядка 30 товарных наименований, но уже к началу осени увеличится в десять раз.

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«В рамках развития ассортимента в категории "Одежда, обувь и аксессуары" маркетплейс начал продажи одежды под собственной торговой маркой Hola»,— говорится в сообщении компании.

Уточняется, что одежду для бренда Hola шьют 10 производителей из России, Узбекистана, Китая и Туркмении.

Онлайн-ретейлер отметил, что категория «Одежда, обувь и аксессуары» в текущем году — одна из самых востребованных. Спрос растет на фоне снижения предложения на рынке одежды и обуви. В компании привели статистику, согласно которой на конец марта с российского рынка ушли более 95 зарубежных ретейлеров, 47% из которых — из fashion-сегмента. При этом, на Ozon оборот от продажи товаров этой категории в первом квартале вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

