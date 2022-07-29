Подорожавшая нефть вытащила российские акции

Российский рынок акций сумел сегодня продолжить рост благодаря значительному удорожанию нефти и продолжению снижения курса рубля. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, а за неделю индикатор прибавил 5,6%.

Из «голубых фишек» неожиданно взлетели обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+8,8%). Эта бумага часто растет без всяких информационных поводов, и сегодня аналитики вновь не берутся объяснить подорожание акции.

Еще одной неожиданностью стал рост акций «Норильского Никеля» на 4,2 %. За неделю бумага подорожала на 9,4%, до этого акции ГМК непрерывно падали 7 недель подряд. Похоже, что в ГМК идет массовое закрытие среднесрочных шортов. При этом бумага не только удержала важную отметку 15 тыс. руб., но и отскочила от нее более чем на тысячу рублей. Это серьезная заявка на прекращение среднесрочного нисходящего тренда.

На 2,5% выросла сегодня «Роснефть», отреагировав на почти 3,5-процентный рост нефти. За неделю акции крупнейшей российской нефтяной компании подорожали на 3,8%. Техническая картина по бумаге неопределенная.

Аналитики не исключают формирование нового краткосрочного восходящего тренда по нефти, объясняя его нехваткой газа в Европе, в результате чего европейские электростанции начинают увеличивать потребление тяжелых углеводородов для получения электроэнергии. Кроме того, есть опасения, что страны так называемой «Большой семерки» введут потолок цен на покупку российской нефти, следствием чего будет сокращения ее добычи в России.

Однако нельзя исключить, что сегодняшний рост «черного золота» стал просто следствием игры крупных трейдеров накануне экспирации сентябрьских фьючерсных и опционных контрактов.

Слабее рынка сегодня выглядели акции банков. Возможно, для их роста на рынке просто не хватает денег.

Но «фишкой» недели стали расписки HeadHunter, за последние 5 сессий взлетевшие на 73%, в том числе сегодня – на 6,4%. Объяснения, что такой мощный рост котировок сервиса по поиску работы связан с ожиданиями увеличения спроса на рабочие руки, не кажется убедительным. Других же оправданий взлета бумаги на рынке нет. Стоит помнить, что эта бумага – малоликвидная, и ее коррекционное снижение может быть очень сильным.

Многие другие акции так называемого российского высокотехнологического сектора сегодня ушли в коррекцию. Так, бумаги «Яндекса» с результатом -5,4% возглавили список аутсайдеров торгов. За неделю капитализация компании возросла на 8,4%.

На 4% упали сегодня в цене АДР «Озона».

Из «голубых фишек» в пятницу в «красной зоне» закрылись только акции «Газпрома» (-0,5%). За пятидневку бумага подорожала на 0,6%. По акциям компании формируется боковой канал с границами 183–200 руб. Фундаментально эмитент выглядит слабо из-за резкого сокращения поставок газа в Европу. С большой вероятностью закрепиться выше верхней границы указанного диапазона не удастся до тех пор, пока европейские страны не предпримут какие-либо шаги для увеличения закупок российского газа.

Июль Индекс Мосбиржи завершил на отметке чуть ниже 2214 пунктов, сопротивление росту расположено в районе 2230 пунктов. При позитивном внешнем фоне индикатор будет штурмовать эту преграду, но для закрепления выше нее нужны будут веские поводы.

