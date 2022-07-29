Первая экономика Европы не растет уже почти пять лет. Восстанавливается после пандемии она медленнее всех остальных крупных экономик. Сейчас же страна, много лет считавшаяся экономическим локомотивом Старого Света, и вовсе оказалась на грани рецессии. Все это, а также крупные проблемы с энергетикой позволяют экономистам из Wall Street Journal говорить о том, что экономическое процветание Германии подошло к концу.

Многолетняя успешная ставка Германии на производство основывалась на четырех китах: свободная и открытая мировая торговля, резкий рост спроса в Китае, высококвалифицированная рабочая сила в ФРГ и дешевая энергия из России. Сейчас у всех четырех китов серьезные проблемы, а это не может не означать серьезных проблем и для самой немецкой экономики.

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Разрывы цепочек поставок и проблемы в глобальной торговле, коронавирусная пандемия и события на Украине заставили цены на комплектующие и сырье взлететь до небес. Рост китайской экономики, крупнейшего торгового партнера ФРГ, резко замедлился. Рабочая сила в Германии стареет и быстро теряет квалификацию. Ожидается, что по мере старения населения численность рабочей силы в течение следующего десятилетия сократится в ФРГ менее чем до 5 миллионов человек.

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Что же касается энергетического кризиса, то в нем немецкие политики могут винить только себя самих. До февраля этого года Россия поставляла Германии по низким ценам 55% потребляемого немцами газа, 50% угля и 35% нефти. Естественно отказ от этих дешевых энергоносителей, сыгравших большую роль в становлении Германии первой экономикой Европы, не может пройти для немецкой экономики бесследно. Достаточно сказать, что уже сейчас каждая шестая немецкая компания, каждое шестое промышленное предприятие вынуждены, по данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), снижает или вовсе закрывает производство из-за высоких цен на электроэнергию, спровоцированных санкциями против России. Французские компании, к примеру, платят за электроэнергию на треть меньше немецких.

Не удивительно, что МВФ в конце июля резко понизил прогноз по развитию немецкой экономики. Экономисты Фонда считают, что в этом году она вырастет на 1,2%, а в 2023 – на 0,8%. Для сравнения, в 2021 году рост составил 2,9%.

Немецкое экономическое чудо, т.е. стремительный рывок из руин после Второй мировой войны к одному из самых богатых государств планеты во многом базировалось на экспорте. От экспорта зависит приблизительно каждое четвертое рабочее место в стране. Для сравнения: в США этот показатель в 4 раза ниже и составляет лишь 6%. Немецкий внутренний рынок слишком мал, чтобы переварить все товары, производимые немецкими компаниями.

Однако и экспорт, главный драйвер экономического роста ФРГ, перестал расти с конца 2017 года. Промышленное производство же за четыре последних года снизилось почти на 15%. В числе прочих тяжелым камнем на его шее повисло снижение конкурентоспособности немецкой экономики, которая по этому показателю сейчас уступает даже итальянской.

«Нынешний кризис не закончится через несколько месяцев,- заявил недавно канцлер Олаф Шольц на открытии переговоров между представителями бизнеса и профсоюзов.- Нам следует готовиться, что эта ситуация в ближайшем будущем не изменится (в лучшую сторону)».

Немецкой экономике, конечно, приходилось и раньше сталкиваться с серьезными потрясениями. Она сумела вполне успешно преодолеть, к примеру, воссоединение с Восточной Германией три десятилетия назад. Серия реформ на рынке труда в начале нулевых помогла снизить стоимость рабочей силы в Германии и вернуть высокую конкурентоспособность немецким товарам. Именно после реформ нулевых начался резкий рост немецкого экспорта. Несколько лет Германия являлась даже ведущей экспортной державой планеты и опережала США и КНР.

Затем был финансовый кризис 2008 года, после которого немецкая экономика тоже быстро восстановилась и даже обошла американскую за счет поворота в сторону Китая.

Приблизительно в это время канцлер Меркель заключила крайне выгодные для немецкой экономики соглашения с Россией по поставкам дешевых энергоносителей, которые существенно способствовали дальнейшему росту экономики. Сейчас же Берлин стремится как можно быстрее от них отказаться и перейти на энергоносители от других поставщиков, за которые придется платить в разы больше.

Доказательством трудностей, которые переживает сейчас немецкая экономика, является и растущее число компаний, переводящих производство за границу.

Инвестиции и производительность тормозила и многолетняя приверженность руководителей немецкой экономики к уменьшению долга. В результате чистый объем капитала вырос в 1999-2019 годах в Германии, по данным бельгийского аналитического центра Брюггеля, на 21%, а во Франции, например, на 41%. Еще больше он увеличился в США – на 54%. Причем, по объему инвестиций ФРГ уступает Франции и Италии даже в ключевых секторах промышленности.

Сыграла свою роль в проблемах немецкой экономики и слабая демография: в Германии еще в семидесятые годы прошлого года начала снижаться рождаемость, что привело к дефициту рабочей силы. Почти в половине машиностроительных компаний ФРГ существует дефицит квалифицированной рабочей силы. В предстоящие годы Берлину необходимо привлекать ок. 400 тыс. рабочих ежегодно. Причем, речь идет не о чернорабочих, а о квалифицированных рабочих.