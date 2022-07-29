Байден загнал американскую экономику в техническую рецессию

Несмотря на ожидания роста на 0,5% в экономике США вновь спад. Во втором квартале он, правда, несколько снизился по сравнению с первым – 0,9% и 1,6% соответственно, но утешение это слабое. Падение ВВП США по данным Министерства торговли во втором квартале составило 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года или 0,2% по сравнению с первым кварталом. Согласно всем экономическим правилам снижение ВВП два квартала кряду позволяет говорить о технической рецессии. Правда, президент Джо Байден, министр финансов Джанет Йеллен и глава ФРС Джером Пауэлл с такой формулировкой не согласны.

Понять хозяина Белого дома несложно: новость о рецессии за три месяца до промежуточных выборов в Конгресс ему и демократам не нужна, потому что еще больше повышает шансы на поражение. После ноябрьских выборов обе палаты американского парламента могут оказаться под контролем республиканцев, что, естественно, ни руководство Демократической партии, ни самого Байдена не устраивает.

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В США придерживаются несколько иного определения рецессии. Экономисты из Национального бюро экономических исследований (NBER), к примеру, предлагают оценивать рецессию по широкому ряду характеристик, а не только по ВВП. Утверждая, что в США сейчас нет рецессии, Джанет Йеллен основывается как раз на определении NBER. Что касается Байдена, то ему никакие объяснения и доказательства не нужны и он упрямо твердит, что главным достижением его администрации является сильная экономика. По мнению Байдена, ничего удивительного в разочаровывающих показателях второго квартала нет, потому что ФРС активно борется с инфляцией и уже два месяца подряд увеличивает учетную ставку на 0,75%.

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Глава финансового ведомства на пресс-конференции в четверг заявила: «Определение инфляции у большинства экономистов и американцев совпадает. Это существенные потери на рынке труда и массовые увольнения, закрытие предприятий и банкротство компаний, замедление активности в частном секторе и сильное (финансовое) давление на бюджеты домохозяйств. Суммируя все это можно сказать, что речь идет о серьезном ослаблении нашей экономики. Сейчас мы этого не видим».

Не согласен с утверждением, что в Америку уже пришла рецессия и глава американского Центробанка Джером Пауэлл. Он указывает на силу американской экономики и особенно на рынке труда и соглашается, что экономический рост должен замедлиться, а рынок труда – охладиться, потому что страна всерьез борется с галопирующей инфляцией.

Действительно, на рынке труда США заметных признаков ослабления пока еще нет. Количество новых рабочих мест неуклонно растет: за последние три месяца в среднем почти на 380 тыс. На историческом минимуме 3,6% остается и уровень безработицы.

Конечно, снижение ВВП не могло не отразиться на долговом рынке. Ставки по двухлетним облигациям резко упали, что свидетельствует о распространенных на рынке ожиданиях: инвесторы считают, что ФРС замедлит увеличение учетной ставки. Десятилетние облигации, поведение которых в целом совпадает с ростом и ожиданиями по инфляции, упали до апрельского минимума.

Несмотря на снижение ВВП расходы на личное потребление, свидетельствующие о «здоровье» американских потребителей, выросли во втором квартале на 1%. Для сравнения: в январе-апреле его рост составил 1,8%.

Самой большой неприятностью снижения ВВП во втором квартале является падение коммерческих товарных запасов. На него, кстати, пришлись 2% снижения ВВП в целом. Одни экономисты считают, что в снижении товарных запасов виноваты сохраняющиеся последствия коронавирусной пандемии. По мнению, других всему виной политика ФРС, которая в этом году уже четыре раза повышала ставку.

«Данные по товарным запасам последние два года были очень волатильные,- объясняет экономист Guggenheim Partners Брайан Смедли.- Контролировать товарные запасы было очень трудно из-за проблем с цепочками поставок и из-за очень высокого спроса на товары».

Агрессивный рост учетной ставки, при помощи которого Пауэлл борется с инфляцией, начал тормозить развитие экономики. Сейчас все ждут, перерастет ли рецессия в США из технической в официальную.