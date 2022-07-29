Россия и Индия перейдут на новую модель торговли нефтью

Вероятность, что Индия расширит каналы для импорта российской нефти, подключив к процессу мелких иностранных трейдеров, достаточно велика, считает экспертное сообщество. Во-первых, индийским концернам не потребуется ждать согласования долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Во-вторых, Индия сможет вывести из-под возможного давления собственные крупные компании.

При этом Россия выиграет в любом случае, так как на ее нефть найдется постоянный покупатель, а отсутствие экономической скованности в связи с западными санкциями позволит нарастить экспорт.

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Наступает время мелких трейдеров

Напомним, что в пятницу газета The Economic Times сообщила, что крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании рассматривают подключение небольших иностранных фирм к поставкам из России нефти с дисконтом, от которой «отказались западные импортеры». На данный момент в обороте российских углеводородов участвуют такие новые игроки как Wellbred, Manfort Cоral Energy и другие, заполнившие нишу поставщиков после ухода крупных трейдеров. При этом издание подчеркнуло, что индийские нефтепереработчики готовы рискнуть, так как новые фирмы гарантируют поставки дешевого сырья в Индию.

Ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Индия могла бы перейти к работе с мелкими трейдерами для закрытия текущих потребностей. Эксперт напомнил, что, если речь идет о долгосрочных контрактах, тогда государству надежнее заключать соглашение с поставщиком напрямую. Но есть вероятность, что российские нефтепроизводители на данный момент не имеют свободных объемов, чтобы гарантированно отправить их на индийский рынок. Потому Индии легче закупать отдельные партии при помощи трейдеров.

«Крупные компании будут ждать, наверное, наступления 2023 года, тогда начинают действовать европейские санкции, запрещающие импорт российской нефти. С одной стороны, если европейские структуры будут разрывать контракт с российскими поставщиками, тогда у крупных российских производителей — “Лукойла”, “Роснефти” и других — появятся свободные объемы, и они смогут их законтрактовать для Индии. Сейчас же даже формально компании не смогут их отдать. С другой стороны, европейские покупатели могут опасаться разрыва контрактов, несмотря на то, что санкции считаются форс-мажорным обстоятельствами. Что если потом ограничения снимут, а соглашение уже разорвано?! Не исключено, что те объемы, которые они должны закупать у крупных российских производителей, европейцы будут перепродавать на свободные рынки. Ведь западными санкциями не запрещено покупать, а запрещено импортировать нефть на территорию ЕС», — заметил Игорь Юшков в комментарии «Эксперту». Кроме того, он уверен, что европейские компании будут продавать нефть мелким трейдерам. Последние же постараются реализовать ее в Индии.

Игорь Юшков обратил внимание: когда индийские компании начали активно закупать сырье в РФ и заключать новые контракты с российскими компаниями, на них стали давить. США косвенно призывало индийское правительство не дать России обойти санкции. Несмотря на то, что риторика Соединенных Штатов в последнее время несколько изменилась, риски для крупного индийского бизнеса остаются.

«Компании ведут свою деятельность во многих странах. Поэтому перед Нью-Дели стоит задача, чтобы больше нефти поступало в страну, но риски для бизнеса были минимальные. А этого можно достичь, только путем ограждения крупных индийских игроков от формального и неформального давления со стороны США и ЕС. Ну а на мелких трейдеров способы давления ограничены. Они работают на поставки только в Индию, на других рынках они ничего не потеряют. Заблокировать их работу не выйдет», — резюмировал Игорь Юшков.

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Объемы закупок могут даже вырасти

Согласен с коллегой и эксперт Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Эксперт также обратил внимание, что как для России, так и для Индии имеет смысл искать варианты торговли, которые будут более безопасными, чем привычные модели, предполагающие использование долларовой финансовой инфраструктуры и ее вариаций, западных страховщиков, фрахт и так далее.

«Имеет смысл от этой традиционной модели отойти. И очевидно, что в Индии есть крупные компании, которые находятся под пристальным вниманием западной общественности, СМИ. Для этих крупных игроков лучше несколько отстраниться, чтобы все транзакции с Россией выполняли компании второго эшелона. Тоже самое происходит в Китае: есть компании первого уровня, они хотят сохраниться на рынке западных стран. Но есть масса компаний, которая, может быть, даже связана с бизнесом из первого эшелона. Вот она активно взаимодействует с Россией», — констатировал он.

По словам эксперта, переход на торговлю через мелких трейдеров может требовать адаптации, но в целом, данная схема является рабочей. Подтверждает это и рост поставок нефти из РФ в Индию практически до миллиона баррелей в сутки.

«Я думаю, что в зависимости от того, что будет происходить дальше, Индия может еще и увеличить закупки нефти. В принципе, в сравнении с июньскими пиками поставки несколько снизились. На это повлияли разные факторы, в том числе и сезонные, но не то, что Индия от российского сырья отказалась», — добавил он.

Станислав Митрахович уверен, что нефть из РФ на индийском рынке будет присутствовать в большом количестве, а новые механизмы торговли вскоре заменят старые. При этом эксперт полагает, что повлиять на упомянутые компании второго эшелона из Индии США уже не смогут.

«Будет глупо, если Запад станет наказывать всех подряд, кто с Россией торгует. Так можно было действовать в 1995 году, сейчас времена другие. Америка не может объявлять экономическую войну всем странам, которые с Россией сотрудничают. Это за пределами ее возможностей. Но посмотрим: пока эмбарго на закупки российской нефти в Европе официально в силу не вступило, поэтому на данный момент ситуация для нас благополучная», — заключил он.