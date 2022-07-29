S&P 500: быки ставят на рецессию

В четверг второй день подряд американские акции росли на плохих новостях. В среду подъем шел на фоне повышения ставки ФРС, а вчера – на данных о том, что ВВП США снижался два квартала. Но на медвежьих рынках времен ужесточения денежно-кредитной политики издавна действует закон: хорошие новости – это плохие новости.

В обоих случаях отыгрывалась по сути одна идея – о том, что теперь темпы подъема ставки снизятся, а там недалеко и до его остановки. В первом случае намеки на это усмотрели в заявлении ФРС и расслышали в выступлении ее председателя, а во втором – сделали выводы непосредственно из статистики.

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Сейчас, согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок оценивает вероятность того, что на сентябрьском заседании ФРС ставка будет поднята до 2,75-3% (то есть на 50 б.п.) примерно в 75%. Между тем всего неделю назад шансы на повышение до 3-3,25% или выше расценивались в 60%.

Доходность эталонных U.S. 10 Year Treasury вчера упала уже до 2,67%. Совсем недавно (в середине июня) она превышала 3,49%, а на прошлой неделе доходила до 3,083%.

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И основные фондовые индексы США, первоначальной реакцией которых на данные о ВВП было падение, вернулись к росту. Dow Jones Industrial Average прибавил по итогам дня 1,03%, S&P 500 – 1,21%, а Nasdaq Composite – 1,08%.

Сегодня последний торговый день месяца и рост S&P 500 по отношению к закрытию июня составляет уже 7,6%. Это заметно выше мартовского прироста, составившего 3,8%, так что у июля есть все шансы стать лучшим месяцем этого года.

С дальнейшим будет сложнее. Джером Пауэлл, как это уже успели сделать президент Джо Байден и глава Минфина Джанет Йеллен, вероятно, не согласится считать сокращение экономики в течение двух кварталов рецессией. Накануне выхода данных о ВВП он уже заявлял о своем неверии в то, что та наступила.

Но рынок надеется, что со временем под давлением негативной статистики ему придется поменять взгляды. В долгосрочный характер роста темпов инфляции он (ровно так же, как и Йеллен) тоже ведь в свое время долго не верил. Теперь же заявляет о непримиримой борьбе с ней, пусть даже ценой замедления экономики. К тому же, если рецессия, действительно, идет, то NBER, отвечающее за датировку экономических циклов в США, рано или поздно об этом объявит.

Другое дело, что те, кто делает ставку на этот сюжет, оставляют за скобками присущую нынешней ФРС инерцию, из-за которой она ранее так сильно отстала от растущей инфляции. Цикл подъема ставок может затянуться, а рецессия – серьезно углубиться. Что при этом будет с темпами роста цен – вопрос дискуссионный. Тут не все зависит от ФРС и вполне реален сценарий продолжительной стагфляции.

А та способна увести индексы заметно ниже, но еще более вероятны их изнурительные колебания в одном, хотя и очень широком, диапазоне. Именно так было во времена стагфляции 1970-х – начала 1980-х, когда Dow более десятилетия не переписывал исторический максимум, а инфляция обесценивала акции.

Коэффициент P/E (цена/прибыль) S&P 500, с середины 1970-х годов по начало 1980-х, регулярно оказывался ниже 10. При наличии такой долгосрочной перспективы, тех, кто говорит о том, что акции уже достаточно подешевели, можно считать очень большими оптимистами.

А таких не так мало. Вчера, например, стратеги JPMorgan Chase объявили, что оценка акций США остается привлекательной, несмотря на то, что те заметно выросли в июле. P/E S&P 500, исходя из ожидаемой за 12 месяцев прибыли, составляет, по их оценке, 16,9.

Это, действительно, заметно ниже, чем было на пике рынка, и примерно соответствует десятилетнему среднему. На таком уровне этот коэффициент был, например, в 2019 году и в апреле 2020 года. Вот только в начале 1980 года P/E S&P 500 равнялся 7,4.

От июньского минимума индекс широкого рынка отскочил уже на 12%, но все еще находится на 15,5% ниже исторического максимума. Nasdaq закрылся вчера на 25% ниже пика. Никакие заявления аналитиков о том, что дно пройдено, как и надежды на чудесное превращение «ястребов» из ФРС в «голубей», глубинно ничего не изменили. Если быки ставят на рецессию, значит на дворе – медвежий рынок.

