Смена концепции ФНБ: из-под одного матраца – под другой?

В 2020-2021 годах структура ликвидных активов Фонда национального благосостояния изменилась: исключен доллар, снижены доли евро и фунта стерлингов, при этом включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме. Ведомство предложило правительству проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении РФ.

«В рассмотренном периоде доля рублевых активов в совокупном объеме фонда увеличилась с 15,4% до 33,9%. Доля активов, номинированных в иностранных валютах и золоте в обезличенной форме, составила 66,1% (8,98 трлн рублей). К концу 2021 года объем ликвидных активов ФНБ увеличился по сравнению с началом 2020 года на 37,7% и составил 8,45 трлн рублей (6,5% ВВП). При этом доля ликвидных активов в совокупном объеме ФНБ снизилась с 79 до 62,2%», – сообщил аудитор Алексей Саватюгин по итогам мониторинга формирования и использования средств ФНБ в 2020–2021 годах.

По данным проведенного анализа, на 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн рублей. Это в 1,7 раза или на 5,81 трлн рублей больше, чем было в начале 2020 года. «Увеличение в основном связано с зачислением иностранной валюты. Также свой вклад в показатель внесли положительная курсовая разница и переоценка обыкновенных акций Сбербанка и “Аэрофлота”, приобретенных за счет ФНБ», – пояснил аудитор.

Иные финансовые активы фонда (помимо счетов в Банке России) увеличились почти на 3,5 трлн рублей и составил 5,13 трлн рублей (3,9% ВВП). Доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ в 2021 году не поступали в связи с образовавшимся процентным убытком, начисленным за истекший процентный период и переходящим на текущий. По итогам анализа Счетная палата направила в правительство ряд предложений по повышению сохранности средств ФНБ и обеспечению возможности их оперативного использования.

Вариантов много. Выбор сделает Минфин

После начала СВО Минфин США официально ввел санкции против ЦБ России и запретил операции с ним, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином, напоминает эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Этот шаг фактически «обездвижил» любые активы ЦБ и ФНБ номинированные в долларах или проходящие через американскую юрисдикцию. Вложения в американский доллар в объеме 35% общего состава ФНБ были заблаговременно сокращены до нуля в июле 2021 года.

В качестве альтернативы, рассказывает экперт, активам в долларах были определены юань, евро и золото. В результате проведенных Минфином операций доля британского фунта стерлингов сократилась до 5%, доля евро выросла до 39,7 %, доля юаня — до 30,4 %. Доля безналичного золота в средствах фонда составила 20,2%, иены — 4,7%. После введения санкций блокировке подверглись счета Банка России в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

Бюджетное правило, которое предписывало направлять в ФНБ дополнительные доходы казны от высокой цены на нефть, в 2022 году было отменено. На 1 июня ФНБ составлял 12,5 трлн рублей. Объем ликвидных активов Фонда в июне снизился до эквивалента в 7,4 трлн рублей. На 1 июля 2022 года на отдельных счетах ФНБ в Банке России было размещено около 51 млрд евро, почти 5,5 млрд фунтов стерлингов, 797 млрд японских иен, около 310 млрд китайских юаней и 555 тонн золота в обезличенной форме.

То, что структура ФНБ нуждается в корректировке, ни у кого не вызывает сомнений, что и подтвердила Счетная палата по результатам последней аудиторской проверки, указывает Корнейчук. Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов ФНБ доли заблокированных ресурсов валютах стран, которые ввели санкции против России и привести в соответствие нормативную базу постановлений Правительства по этому вопросу. Ранее в июне месяце министр финансов Антон Силуанов называл две валюты, которые в дальнейшем будут приемлемы для сбережения в ФНБ – рубль и юань.

Как полагает эксперт, при формировании ликвидных активов ФНБ приоритет должны получить вложения не только в рубли и юани. Перечень валют дружественных стран должны быть расширен. Это могут быть также рупии, дирхамы. Золото тоже остается одним из приоритетных вложений активов ФНБ – введенные странами ЕС и США запреты на покупку российского золота не являются фатальными для выхода России на рынки золота в АТР, ОАЭ, Турции, Ближнего Востока.

Пристального внимания в качестве кандидата на включение в ФНБ заслуживает интеллектуальная собственность: патенты и ноу-хау, используемые в промышленности и научно-технологических отраслях, являющихся основой для построения технологического суверенитета России. По мере его достижения в ближайшие 5-10 лет вложения в интеллектуальную собственность должны вырасти. По мнению Валерия Корнейчука, предложенные рекомендации СП заслуживают пристального внимания и глубокой проработки. Решение же, в чем хранить средства Фонда, Счетная палата и ЦБ оставляют за Минфином.

Нужно менять концепцию, а не матрац

Идея создания ФНБ заключалась в том, напоминает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, чтобы обеспечивать поддержкой экономику в сложные времена. Впрочем, негласной целью также являлось сдерживание укрепления рубля. Инструмент весьма эффективно работал до момента заморозки валютных средств. Однако на сегодняшний день выполнение главной функции фонда стало невозможным. Экономика нуждается в поддержке, но средства в евро, долларах, фунтах и иенах оказались недоступными, а в перспективе могут быть потеряны.

Соответственно, предложение Счётной палаты по исключению валют недружественных стран правильное, но оно несвоевременно, полагает эксперт. Замена их на валюты развивающихся стран – просто попытка вернуться к старому, но с гораздо меньшим качеством. Если китайский юань и гонконгский доллар ведут себя достаточно стабильно, то бразильский реал и индийская рупия по своим характеристикам существенно уступают рублю. Поэтому стоит искать не заместителей для евро и доллара, а пересматривать всю концепцию формирования ФНБ.

Заморозка российских валютных резервов активизировала дискуссии в Китае на предмет избавления от евро и долларов. Однако китайские эксперты рассматривают в качестве заместителей не валюты, а ресурсы, указывает Андрей Кочетков. Естественно, что это менее ликвидный актив, но зато он более устойчив к размыванию стоимости денег. В структуре ФНБ есть и золото, которое признаётся всеми участниками BRICS+, но у данного денежного эквивалента нет системы платёжного оборота.

Некоторые попытки изменить концепцию формирования ФНБ осуществляются, но пока сложно говорить об их перспективности, отмечает Кочетков. В частности, РФ и Китай экспериментируют с золотом в качестве платежного средства по ряду контрактов, включая нефтяные поставки. Однако масштабирование этого опыта на более широкий круг товаров пока не реализуется. Меж тем, цифровизация золота и использование его с block chain расчётами могло бы полностью решить проблему замены доллара и евро в торговле и валютных резервах.

Использование золота в качестве промежуточной валюты в расчётах по экспортно-импортным операциям обеспечит экономических агентов надежным инструментом временного резервирования средств с последующей конвертацией в национальные валюты. Сегодня таким промежуточным звеном служит доллар, с помощью которого реализуется до 75%-80% мировой торговли.

Использование же валют развивающихся стран в структуре ФНБ будет означать заложенный потенциал его обесценивания, так как они подвержены периодическому ослаблению, а то и административной девальвации, продолжает эксперт. Кроме того, подобный вариант также не отменяет риски вторичных санкций, поскольку США и Европа начали применять свои законодательные решения по экстерриториальному принципу. Поэтому стоит семь раз подумать перед тем, как создавать очередную валютную подушку, единственной очевидной целью которой будет ослабление рубля.

Вместо этого, считает Кочетков, стоит сосредоточиться на главной функции этих накоплений, которая подразумевает поддержку экономики. Сегодня далеко не самое тучное время, и потому излишки экспортных доходов стоит направлять на закупку технологий. В частности, в Китае добились довольно значительных успехов по производству оборудования для выпуска микрочипов. Речь уже идёт о 7 и 10 НМ технологических процессах. Инвестиции в подобное оборудование могут оказаться гораздо эффективнее, чем складывание виртуальных купюр под виртуальный матрац, полагает Андрей Кочетков. Как и в частной жизни, государству стоит заботиться о своём оснащении и экспертных знаниях, что помогает без оглядки на внешние рынки пережить любой сложный период.

В конце концов, когда встал вопрос обеспечения продовольственной безопасности, то вопрос был решён. Всего за несколько лет Россия вышла на лидирующие позиции по экспорту сельскохозяйственных товаров, снизив необходимость накопления валютных средств для продовольственного импорта в кризисные времена. И, уверен аналитик, решение внутренних технологических задач постепенно снизит актуальность формирования ФНБ. Об этом, кстати, неоднократно говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, сегодня первичной задачей является структурная перестройка экономики с ориентиром на развитие внутреннего производства и потребления, а не формирование новой худшей версии ФНБ.

