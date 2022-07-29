Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Липецке, который готовили украинские боевики

Российские спецслужбы предотвратили теракт в городе Липецк, который готовили боевики одной из украинских националистических организаций.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ, в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в РФ трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав ДРГ, созданной националистической организацией под патронажем СБУ.

На опубликованном ФСБ видео допроса, диверсанты рассказывают, что планировали устроить взрыв на автостанции «Сокол» в Липецке. Также граждане Украины заявили, что оставляли сумки и пакеты на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.

Кроме того, установлено, что террористы прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре ВСУ «Десна». Сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике задержанных компоненты бомбы, их намерения подтвердила и переписка с другими членам террористической группы.

Все террористы задержаны и находятся под стражей. Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Приготовлении к теракту», «Участии в экстремистской деятельности» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

