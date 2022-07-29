Сюжет дня: акции золотодобытчиков в плюсе на фоне цен на металл

Котировки золотодобывающих компаний шли вверх по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 29 июля. За день подорожали бумаги «Селигдара» (+5,59% до 43,98 рублей за штуку) и «Полюса» (+4,64% до 8625 рублей за штуку).

Золото укрепляется вторую неделю подряд. В пятницу вечером цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,16%, до 1753,1 долл. за тройскую унцию. На Мосбирже к вечеру стоимость драгметалла выросла на +0,80% до 1783,3 рублей за унцию.

«Поддержало спрос на золото ослабление доллара и опасения по поводу возможной рецессии после выхода данных о снижении ВВП США второй квартал подряд. Золото традиционно является более надежным активом. С начала же месяца снижение составляет 3% — четвертый месяц удешевления золота подряд», - отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,13% до 2213,81 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,78% до 1128,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:53 мск составила 105,2 долларов за баррель (+3,31%). Российская валюта слабела – 61,75 руб. за доллар.