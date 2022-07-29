Toyota остается главным автопроизводителем планеты третий год подряд

Toyota Motor Corp. опять, третий год кряду обошла своего главного конкурента, немецкий автоконцерн Volkswagen AG, и стала первой автомобилестроительной компанией в мире по количеству проданных в январе – июне 2022 года новых автомобилей несмотря на нехватку чипов, разрывы цепочек поставок и локдауны в Китае. Японские автопроизводители продали в первой половине текущего года приблизительно 5,14 млн автомобилей, включая авто, проданные ее подразделением Daihatsu Motor Co., специализирующемся на минимашинах, и производителем грузовиков Hino Motors Ltd. Продажи упали по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года на 6%. Это, кстати, первое снижение продаж японской компании за два последних года.

Формальной причиной снижения продаж стало снижение количества собранных автомобилей, кстати, тоже первое за два последних года. С конвейеров заводов Toyota в первой половине этого года сошли 5,1 млн авто, что на 3,8% меньше, чем в январе-июне 2021 года. Специалисты отмечают, что падение могло бы быть и больше, если бы Toyota не смогла минимизировать негативное воздействие дефицита чипов, который сполна ощутили автопроизводители во всем мире.