Toyota остается главным автопроизводителем планеты третий год подряд

Toyota Motor Corp. опять, третий год кряду обошла своего главного конкурента, немецкий автоконцерн Volkswagen AG, и стала первой автомобилестроительной компанией в мире по количеству проданных в январе – июне 2022 года новых автомобилей несмотря на нехватку чипов, разрывы цепочек поставок и локдауны в Китае. Японские автопроизводители продали в первой половине текущего года приблизительно 5,14 млн автомобилей, включая авто, проданные ее подразделением Daihatsu Motor Co., специализирующемся на минимашинах, и производителем грузовиков Hino Motors Ltd. Продажи упали по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года на 6%. Это, кстати, первое снижение продаж японской компании за два последних года.
Формальной причиной снижения продаж стало снижение количества собранных автомобилей, кстати, тоже первое за два последних года. С конвейеров заводов Toyota в первой половине этого года сошли 5,1 млн авто, что на 3,8% меньше, чем в январе-июне 2021 года. Специалисты отмечают, что падение могло бы быть и больше, если бы Toyota не смогла минимизировать негативное воздействие дефицита чипов, который сполна ощутили автопроизводители во всем мире.
Toyota значительно обошла по продажам Volkswagen. Немецкий автоконцерн, в котором на днях сменился генеральный директор (с 1 сентября вместо Герберта Дисса им будет руководить Оливер Блюме, глава Porshce, продал в январе-июне 2022 года 3,88 млн автомобилей, на 22,2% меньше, чем за тот же промежуток времени годом ранее.
«Продажи автомобилей никогда не были для нас приоритетной задачей,- объяснил представитель Toyota после появления результатов деятельности компании за первые шесть месяцев текущего года.- Мы продолжим и дальше ставить на первое место безопасность нашей продукции и качество и будем стремиться и впредь собирать первоклассные автомобили».
Продажи Toyota в Японии снизились намного больше, чем мировые. Они рухнули на 18,1% до 954173 автомобилей. Приблизительно на ту же величину, на 17,7% снизилось и внутреннее производство автокомпании до 1,74 млн машин. Главная причина такого обвала – дефицит полупроводников.
Зарубежные продажи снизились на 2,8% до 4,18 млн автомобилей, а вот зарубежное производство выросло на 5,6% до 3,35 млн машин. Это, кстати, рекорд первой половины года в истории Toyota. Его удалось установить за счет расширения производства в Китае.
Глобальные продажи Toyota в июне, без Daihatsu и Hino, снизились на 3,2% по сравнению с июнем 2021 г. и составили 817321 машин. Глобальное производство упало на 4,6% и составило 793378 автомобиля.