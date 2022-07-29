ЦБ рекомендовал банкам ориентироваться на срочную версию Ruonia

При выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов банкам рекомендуется использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора. Об этом говорится в информационном письме регулятора, опубликованном на сайте ЦБ.

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«Срочная версия RUONIA обладает меньшей волатильностью, носит запаздывающий характер, что позволяет заемщикам сгладить повышение процентных платежей и перенести их на более поздний период, а также на долгосрочном горизонте обладает нейтральным влиянием на долговую нагрузку нефинансового сектора»,— говорится в письме ЦБ, адресованном кредитным организациям.

Регулятор отметил, что в отличие от других эталонных индикаторов, таких как ключевая ставка Банка России, MosPrime или RUSFAR, срочная версия RUONIA обладает стабилизационными характеристиками, которые позволят защитить заемщиков от краткосрочных колебаний денежного и валютного рынков.

В Центробанке подчеркнули, что намерены мониторить применение банками срочной версии RUONIA.

Большинство банков в своей процентной политике опираются в первую очередь на ключевую ставку, что при ее резком изменении приводит к значительному росту или снижению стоимости кредитов. При ключевой ставке ЦБ в 8%, срочная версия RUONIA сейчас составляет на срок 1 месяц — 9,03% годовых, на 3 месяца — 11,12%, на 6 месяцев — 13,67%.



