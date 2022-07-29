Центробанк подготовился к возможной отмене биржевых торгов долларом и евро

Банк России проводит с участниками рынка моделирование сценариев с учетом различных санкционных ограничений. Так в пресс-службе ЦБ прокомментировали публикацию Forbes, в которой говорилось, что регулятор обсуждает с участниками рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа.

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«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — сообщили в ЦБ.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что регулятор обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара не будет. Так как экспорт и импорт останутся, необходимо будет понимать, по какому курсу менять рубли. В этом случае в ЦБ планируют создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, при этом сам алгоритм определения курса еще не разработан.

