Центробанк потерял веру в инвесторов-неквалов

Банк России опубликовал концепцию защиты розничных инвесторов. Регулятор озвучил данные, согласно которым из 25 млн россиян с открытым брокерским счетом, 5 млн почувствовали санкции Запада на себе. У них была заблокирована часть портфеля с европейскими и американскими ценными бумагами.

Поэтому в Банке России считают, что сделки с зарубежными активами надо ограничить. Предлагается полностью запретить неквалифицированным инвесторам покупать западные бумаги — акции, евробонды, фьючерсы и другие активы. Исключением только станут бумаги компаний из России, зарегистрированных за рубежом — например, Ozon, Яндекс, а также еврооблигации Минфина.

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Заперты в России

Помимо вышеуказанного согласно опубликованной на прошлой неделе концепции предлагается ужесточить требования к получению статуса квалифицированного инвестора. Раньше для этого достаточно было иметь 6 млн активов на счетах. Тогда инвесторы могли не сдавать специальный экзамен. Теперь же размер необходимых средств может вырасти до 30 млн рублей. Сам же экзамен станет также сложнее, число вопросов в нем предлагается увеличить с 8 до 11.

Еще одно важное нововведение, предложенное ЦБ. Разрешенный размер плеча (деньги, занимаемые инвестором у брокера), которое берут неквалифицированные розничные инвесторы, может быть понижен. Насколько, правда, пока не говорится. ЦБ лишь привел статистику, что с конца февраля текущего года из-за маржин-коллов долги клиентов перед 11 самыми крупными брокерами выросли до 2,5 млрд рублей.

Правда, реализуемость последнего предложения экономисты ставят под сомнения. Так, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов считает, что контролировать торговлю плечом сегодня невозможно. «Существуют схемы, позволяющие инвесторам иметь большое плечо – больше 1 к 3. На них раньше просто закрывали глаза», — заявил он «Эксперту».

Под ударом нововведений

Сильнее всего нововведения ударят по бизнесу брокеров и СПБ Бирже, специализирующейся на торговле иностранными акциями. Доходы последней, в первую очередь, зависят от комиссий от сделок инвесторов с иностранными акциями.

Из-за блокировок части иностранных активов СПБ Биржа чувствует себя сегодня и так, мягко говоря, не очень здорово. По данным за июнь, объем сделок с иностранными ценными бумагами продолжает снижаться. По итогам июня 2022 года он был на 10,65% меньше, чем в мае 2022 года и на 73,71% меньше, чем в июне 2021 года.

Из 25 млн инвесторов на СПБ Бирже статус квалифицированных был только у менее, чем 2%, то есть примерно у 500 тысяч человек. Число последних, по словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, выросло с начала 2021 года почти в 2,5 раза. Однако таких инвесторов все равно относительно немного. «Соответственно число “неквалов” — это армия в 24,5 млн человек. Даже при средней небольшой сумме вложений каждого из этих людей — это важнейшая целевая аудитория брокеров. Ими никак нельзя пренебрегать», — отметил аналитик в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Главы НАУФОР Алексей Тимофеев согласился с данным мнением, добавив, что именно мелкие неквалифицированные инвесторы являются активными участниками организованного рынка как российских, так и иностранных ценных бумаг. Крупные квалифицированные инвесторы часто совершают операции на внебиржевом рынке, и их мало заденут запреты Банка России, указал он «Эксперту».

Поэтому нововведения не только бьют по перспективам развития бизнеса СПБ Биржи, но и имеют вполне ощутимые последствия и в текущем моменте. Правда, стоит не забывать и то, что в России на фондовом рынке была высокая концентрация активов. По данным Банка России за первый квартал 2022 года, около 0,5% клиентов брокеров владеют 71% активов. Очевидно, они являются квалифицированными инвесторами. А для них правила игры пока не меняются. Поэтому основная часть бизнеса биржи все же пока не под угрозой.

Сама СПБ Биржа ожидаемо раскритиковала концепцию Центробанка. Ее пресс-служба заявила, что данные предложения негативно повлияют на «долгосрочное развитие всего российского финансового рынка». Слишком жесткой мерой назвал предложения Банка России и Минфин. В министерстве предложили разрешить неквалифицированным инвесторам покупать бумаги дружественных стран.

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Брокеры без комиссий

Еще одной пострадавшей стороной станут российские брокеры. У них также сократятся торговые обороты, а с ними и комиссионные доходы. По словам Марка Гойхмана, на операции с иностранными ценными бумагами приходится до 30% брокерских комиссионных. «Таким образом, брокеры, если решение Банка России будет принято, потеряют до 10 млрд рублей в год», — сказал аналитик.

Сами брокеры данную инициативу комментируют неохотно. Так, «Альфа-Капитал», БКС и «Алор» отказались от комментариев. БКС, «Велес Капитал», «Ак Барс Финанс», «Ренессанс Капитал», «Открытие» на запросы «Эксперта» не ответили.

В «Тинькофф Инвестиции» напомнили, что предложения регулятора будут еще обсуждаться с участниками рынка и госорганами. Последние будут искать альтернативные решения, уверены в компании. «В работе рынка и доступе инвесторов к инструментам в данный момент ничего не меняется», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе «Промсвязьбанка» (у банка есть свой брокер) заявили «Эксперту», что после нововведений не ожидают уменьшения числа открытых брокерских счетов. «Потребность клиентов в доходности, превышающей уровень депозитов, сохранится. Российский фондовый рынок даже без иностранных акций предлагает широкий спектр инструментов для частного инвестора — от высоконадежных ОФЗ и облигаций государственных компаний до акций компаний из различных сфер экономики. Сейчас можно составить достаточно диверсифицированный инвестиционный портфель для клиента с любым риск-профилем», — сказали в «Промсвязьбанке».

Управляющий директор департамента по работе с акциями управляющей компании «Система Капитал» Константин Асатуров добавил, что отток инвесторов и снижение уровня доверия к рынку произошло еще до этой новости. «Поэтому сильно хуже не станет. Вероятно, что те, кто хочет работать с иностранными акциями, уже либо открыли счет в иностранных юрисдикциях, либо взяли на себя все риски торговли на СПБ Бирже», — предположил он в комментарии «Эксперту».

По мнению старшего директора, руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, которым он поделился с «Экспертом», предлагаемые ограничения могут стать фактором переориентации клиентов на внутренний рынок. В результате этого брокеры смогут поддержать объем операций и выручки, кроме того, средства розничных клиентов поддержат внутреннюю инвестиционную активность. Одновременно снизится вероятность того, что санкционные риски будут негативно воздействовать на общий уровень доверия розничных инвесторов к инструментам фондового рынка и снижать их заинтересованность в инвестициях.

Между тем Алексей Тимофеев уверен, что число розничных инвесторов все же может сократиться. Им просто будет недостаточно небольшого набора представленных в России ценных бумаг. «Трудно сказать, насколько число розничных инвесторов может сократиться. Однако, очевидно, что доступ к иностранным ценным бумагам является одним из важнейших достоинств российского финансового рынка для мелких инвесторов. Это позволяло им диверсифицировать инвестиции», — отметил президент НАУФОР.

Ловушка для инвесторов

Позитивные моменты в инициативе Центробанка все же есть. Прежде всего, они касаются самих розничных инвесторов. Западные ценные бумаги в виду риска их заморозки стали крайне опасным для россиян финансовым инструментом. И Банк России пытается отреагировать на сложившуюся ситуацию, ограничив для новичков фондового рынка возможные риски.

Стоит напомнить, что часть иностранных бумаг у российских инвесторов после 28 февраля оказалась заблокирована. Инвесторы не могут продать паевые инвестиционные фонды, если в них содержатся иностранные бумаги. Инвесторы-новички могут не осознавать всех рисков сложившейся ситуации и начать покупать кажущиеся им привлекательные ценные бумаги.

Между тем, все негативные риски в отношении иностранных ценных бумаг уже реализовались. Поэтому инвесторам, уже владевших иностранными ценными бумагами, инициатива не поможет.

«Неквалифицированным инвесторам и так все было понятно. Вряд ли бы они начали покупать новые иностранные активы, когда у них старые еще не разморожены», — заметил по этому поводу Александр Абрамов. По его словам, розничным инвесторам будет сложно работать с одними внутренними бумагами: «Сохранить долгосрочные сбережения только с помощью внутренних бумаг трудно, так как есть высокие риски, связанные с колебанием рубля».

По мнению Константина Асатурова, обычных физлиц могут просто заменить институциональные инвесторы, которые вместо них будут обеспечивать больший объем торгов иностранными акциями на российских площадках. «Это согласуется с концепцией регулятора. Решения за простых инвесторов будут принимать профессионалы, за действиями которых уже строго следит ЦБ», — считает эксперт.

Розничным же инвесторам останется только либо сидеть в российских бумагах без возможности диверсификации по страновым рынкам. Либо ждать, когда для них откроется возможность операций с бумагами новых дружественных стран.