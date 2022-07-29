В Германии Хабека освистали во время речи про Украину

Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики РРГ Роберта Хабека во время его выступления.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt, гнев собравшихся вызвали заявления политика о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, а также инфляции и энергетическом кризисе в Германии.

Сообщается, что собравшиеся громко скандировали: «Разжигатель войны, проваливай». А в руках они держали транспаранты с оскорблениями в адрес министра и других высокопоставленных немецких чиновников.

В частности, один из плакатов призывал к суду над политиками Германии по образцу «Нюрнбергского процесса».

Как ранее писал «Эксперт», власти ФРГ уже в самое ближайшее начнут брать с граждан дополнительную плату за использование газа. Правительство страны приняло решение о введении с 1 октября 2022 года таких мер из-за обеспокоенности относительной дальнейших поставок «голубого топлива» в Европу.

При этом отмечается, что потребители обязаны будут оплатить новый сбор в течение 1,5 лет, то есть до конца марта 2024 года. Данная мера призвана дать поставщикам газа возможность перекладывать на граждан до 90% регулярно растущих закупочных цен на топливо.

