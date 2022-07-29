В Кремле сообщили, когда будет определена дата «Прямой линии» с Путиным

Руководитель президентской службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов сообщил, когда будет определена дата проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

По словам представителя Кремля, в начале лета данное мероприятие провести не успели из-за напряжённого графика, а первая половина сентября – начало политического сезона. В этой связи дата будет определена позже, передаёт РИА Новости.

«Время будет определено, будет назначено, – подчеркнул Песков. – Действительно, "Прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас всё-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что первая половина сентября – это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.

«Но потом обязательно будет назначена дата, и мы всех проинформируем», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», в 2021 года «Прямая линия» с Путиным состоялась 30 июня – в 18-й раз президент РФ отвечал на интересующие граждан страны вопросы. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Прямую линию» пришлось отменить, но глава государства ответил на вопросы сограждан в ходе большой пресс-конференции в декабре того же года.

