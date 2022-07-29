Премьер Венгрии сообщил о планах купить у «Газпрома» дополнительный объем газа

Венгрия планирует заключить сделку по закупке дополнительных 700 млн кубометров российского газа. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он уточнил, что соответствующее соглашение будет достигнуто этим летом.

Статья по теме: Не все страны ЕС захотели лезть в газовую удавку «Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», — цитирует ТАСС Орбана. 21 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале новых переговоров о поставках российского газа. Намерение Венгрии закупить дополнительно 700 млн кубометов газа он аргументировал необходимостью обеспечить безопасность энергоснабжения страны на ближайшие месяцы.

