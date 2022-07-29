В МИД РФ рассказали, каким будет следующий выпуск западных СМИ с Зеленскими

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова спрогнозировала, каким будет следующий выпуск журнала Vogue при участии президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.

По её мнению, следующий выпуск будет посвящен тому, как возглавляемый Зеленским режим убил своих бойцов, находившихся в плену в ДНР.

«Супруга Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнет блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им паблисити своими признаниям», – написала представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Захарова также предположила, что Елена Зеленская «заодно прорекламирует американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой прицельно ударили по своим», а его супруг Владимир тут же попросит новые ракеты или деньги на них. При этом она считает, что для Vogue это перебор.

«А вот Playboy подойдет. Небинарную личность они на обложке уже публиковали. Пора браться за настоящих извращенцев», – резюмировала Захарова.

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению Захаровой, ресурс президента Украины уже исчерпан, поэтому Запад переключился на пиар его супруги Елены.

«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь даёт на фоне жены», – подчеркнула она.

Как полагает представитель МИД РФ, причина этого банальна – Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили.

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой"», – резюмировала Захарова.

