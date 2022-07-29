В Минобороны рассказали о критических потерях ВСУ

29 июля в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ отчиталось об очередных успехах российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, рассказав при этом о критических потерях ВСУ.

Как сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили одну установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка (ДНР). Всего была поражена живая сила и военная техника противника в 275 районах.

ВС РФ также нанесли высокоточные ракетные удары по 57-й мотопехотной бригаде ВСУ, которые восстанавливали боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское. В результате чего бригада понесла критические потери.

В районе Дергачи (Харьковская область) самолётом Су-35С ВКС РФ была уничтожена пусковая установка ЗРК «Тор-М1». В районе населённого пункта Раздоловка (ДНР) самолётом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».

Российскими средствами ПВО за сутки были сбиты 6 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха (Харьковская область), а также Верхнеторецкое (ДНР). Перехвачено: 12 снарядов РСЗО противника над населёнными пунктами Чернобаевка (Херсонская область) и Горское (ЛНР), а также сбита одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Оскол (Харьковская область).

Кроме того, в Минобороны подтвердили гибель украинских пленных при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке (ДНР). Отмечается, что минувшей ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация.

Согласно информации российского оборонного ведомства, по следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики националистических формирований, был нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным, известно о 53 погибших и 75 раненных. Между тем в штабе территориальной обороны ДНР, пояснили, что преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершённых против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен.

Как ранее писал «Эксперт», Конашенков в ходе брифинга 28 июля сообщил оперативные новости о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Согласно его данным, ВС РФ ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС РФ по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск уничтожили до 70 человек личного состава и более 5 единиц бронетехники противника.

