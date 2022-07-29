В ШОС заявили, что гибридная война против РФ начинает «перехлестываться» на Китай

Развязанная гибридная война против России уже начала затрагивать Китай, а информационные технологии получили «прямое военное применение». Об этом заявил заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, передает ТАСС.

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«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай»,— заявил Логвинов.

Он подчеркнул, что за два прошедших десятилетия антагонизм в отношении ШОС со стороны Запада усилился. Проявилось это, в том числе, во время январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ выступили в поддержку законных властей Казахстана.

Логвинов отетил, что в концепции ШОС изначально не были заложены конфронтационные элементы, однако организация не должна оставаться безучастной на фоне того, как «последовательно сворачивается равноправный, конструктивный диалог между различными государствами мира, который все больше подменяется силовым диктатом и санкционным давлением».

«ШОС является одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права... Очевидно, что подошла пора начать претворять эту политическую установку в практических делах, использовать потенциал организации с целью предотвратить дальнейшую деградацию международных отношений, не позволить менталитету и логике холодной войны окончательно возобладать в мире»,— подчеркнул заместитель генсека ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае республиками Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, КНР и Российской Федерацией.