Возвращение бюджетного правила заставляет рубль нырять

Конец уходящего июля был аномальным для рубля. Обычно во второй половине месяца он склонен к укреплению из-за того, что экспортеры увеличивают продажу валютной выручки для уплаты налогов в бюджет. Но за прошлую неделю российская валюта ослабла к доллару почти на 4%, а за нынешнюю – чуть менее чем на 8%.

Причин тому может быть несколько. Не исключено, что экспортеры начали более плавно реализовывать доллары и евро в течение месяца, не оставляя основной объем для продаж на последние дни перед выплатами налогов.

Явно виден рост спроса на иностранную валюту. Возможно, валютные резервы стали формировать крупные компании и граждане, у многих из которых закрылись депозиты, открытые весной под ставку около 20% годовых.

Наконец, на курс доллара к рублю сильно влиял юань, обороты которым на Московской бирже на уходящей неделе неоднократно устанавливали исторические рекорды.

«Ситуация в рубле постепенно меняется. Резкий рост объёмов сделок в юане может свидетельствовать о покупках Минфина или о формировании валютных резервов ЦБ РФ в дружественной валюте. За счёт этого возросло давление на рубль. В августе Минфин должен презентовать новое бюджетное правило, которое вновь запустит механизм сдерживания рубля. Соответственно, в формировании курса становится больше факторов и многие из них являются слабо прогнозируемыми. Если финансовое ведомство начнёт свои операции на регулярной основе, то есть высокая вероятность движения курса в диапазон 65-70 за доллар и евро в августе. Без этих операций шансы на укрепление и возврат в диапазон 55-60 рублей за доллар остаются высокими, но вряд ли этот сценарий удовлетворит блюстителей бюджета», - считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Против рубля в июле сыграло и резкое сокращение поставок газа в Европу. Пик «газовых» платежей приходится на конец предыдущего – начало следующего месяца. В последние дни нынешнего июля не отмечалось аномально больших предложений долларов или евро.

При этом стоит отметить, что рубль уже давно не реагирует на динамику доллара к основным мировым валютам, а сейчас стал терять корреляцию и с нефтью. Так, сегодня в течение дня нефть росла, а рубль снижался, потеряв по итогам торгов 1,3% стоимости.

Обороты торгов долларом были на среднем для последних дней уровне, а вот объем сделок с юанем снизился от максимальных уровней. Возможно, рост спроса на китайскую валюту в предыдущие дни был сформирован аккумулированием средств под покупку юаневых облигаций «Русала».

Техническая картина указывает на высокую вероятность продолжения умеренной девальвации российской валюты. Пара доллар-рубль смогла уйти выше зоны сопротивления 59-60, и затем неудачно протестировала этот диапазон сверху вниз. Теперь затормозить снижение курс рубля может в районе отметки 64 руб. за доллар.

