Все дальше от импорта

Российский рынок продолжает наполняться товарами отечественных марок. В рамках стратегии импортозамещения появляется и растет все больше проектов в области производства, имеющих целью снизить импортозависимость экономики страны. Заметный вклад в процесс развития отечественных производственных предприятий вносит Фонд развития промышленности (ФРП), оказывая финансовую поддержку все новым представителям российского бизнеса.

На прошлой неделе Экспертный совет ФРП принял решение о предоставлении льготных займов 12 российским производителям, для реализации проектов на общую сумму 8 млрд рублей. Доля Фонда в финансировании указанных проектов составляет 4 млрд рублей. География новых производств включает 11 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе ФРП, финансовая помощь предприятиям оказывается по программам «Приоритетные проекты», «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда».

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Самый локализованный «Соболь»

Пожалуй, на первое место среди проектов, реализуемых при помощи ФРП, стоит поставить готовящееся серийное производство автозаводом «ГАЗ» новых автомобилей «Соболь NN», являющихся дальнейшим развитием новой платформы коммерческих автомобилей ГАЗ — платформы NN. Актуальность создания современного отечественного городского фургона только возросла после ухода с российского авторынка целого ряда иностранных производителей. «ГАЗ» стремится заполнить нишу, образовавшуюся в результате западных санкций.

Как указывает ФРП, городской фургон «Соболь NN» удовлетворит растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли. Компактные габариты автомашин линейки «Соболь NN» позволят фургонам без проблем лавировать в плотном городском транспортном потоке, осуществлять заезд в самые труднодоступные, узкие места городской застройки, находить парковочные места без ущерба для легкового транспорта. Полностью разработанный в инженерном центре «Группы ГАЗ», «Соболь NN» обещает стать самым локализованным коммерческим автомобилем в России.

Пресс-служба «Группы ГАЗ» опубликовала релиз, описав в нем этапы текущей подготовки к скорому серийному выпуску анонсированной новинки, намеченному уже на четвертый квартал текущего года. По информации представителей компании, на предприятии устанавливаются новые линии сварки, ведется организация выпуска нового облегчённого заднего моста с односкатной ошиновкой, идет расширение производства штампованных деталей, модернизируется окрасочное и сборочное производство.

Средства, предоставленные ФРП, пойдут на закупку оборудования, в том числе — для подготовки панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей, модернизации линий сварки оснований и боковин кузова. Общие инвестиции «Группы ГАЗ» в данный проект составили 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей — льготный займ ФРП.

«В условиях санкций "Группа ГАЗ" не только обеспечивает выпуск текущей продукции, но и инвестирует в производство новых моделей, которые нужны потребителям. Автомобиль "Соболь NN" заместит в сегменте доставки и онлайн-торговли европейские аналоги, покинувшие рынок, и даст потребителям аналогичный уровень функциональности и комфорта. Сегодня для Горьковского автозавода это один из приоритетных проектов, в цехах предприятия уже полным ходом идет подготовка мощностей и модернизация производства, чтобы в этом году при поддержке Фонда развития промышленности дать старт серийному выпуску новой модели», — приводит пресс-служба компании слова президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина.

Позитивно новинку оценивает и независимый автоэксперт Максим Пастушенко. «Я думаю, что это довольно-таки интересный вариант, учитывая, что сейчас с нашего рынка ушли фактически все производители коммерческого транспорта, а коммерческий транспорт в разных проявлениях нам обязательно нужен. Поэтому если будет адекватная цена, если будет интересное предложение по вариантам исполнения, чтобы каждый клиент нашел себе нужную версию и комплектацию, считаю, что машина окажется более, чем востребованной», — заявил он «Эксперту».

Сверло для «Калашникова»

Импортозамещение продвигается и в машиностроении. Компания «Вириал» из Санкт-Петербурга, используя средства ФРП в размере 1 млрд рублей, организует производство твердосплавных сменных многогранных пластин для фрезерных, токарных и отрезные операций, а также заготовок осей режущего инструмента. Как утверждает ФРП, продукцию будут изготавливать полностью из отечественного сырья, мощность нового производства составит 6,2 млн изделий в год.

Заказчиками продукции «Вириала» станут российские машиностроители — предприятия групп ОАК, «Силовые машины», «Римера», «Борец» и ряд других. По данным компании-изготовителя, в последние годы доля импорта на российском рынке режущего инструмента составляла более 70%. Повышенный спрос на этот инструмент, возникший с уходом западных производителей, и призвано удовлетворить новое импортозамещаюшее производство российской компании.

На снижение зависимости от импорта нацелено и планируемое производство твердосплавного инструмента — сверл, фрез, разверток и стержней, — которое готово запустить челябинское предприятие «ЧКЗ-инструмент». Также используя полностью отечественное сырье, компания планирует выпускать 70 тонн продукции в год, имея целью вытеснить иностранную продукцию, доля которой на профильном рынке составляет сейчас почти 90%. Среди заказчиков инструмента выступают крупные промышленные предприятия, входящие в группы компаний ОДК, «Вертолеты России», «Концерн Калашников», «Технодинамика» и другие.

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Пряник? Самовар? Полипропилен!

Тульский завод нетканых материалов «Нео Текс», сумев привлечь займ ФРП на сумму 704,7 млн рублей, намерен создать современный комплекс по выпуску нетканых материалов из полипропилена. Данные материалы устойчивы к стиранию и сминанию, обладают низкой электропроводностью, устойчивы к разрыву, стойки к атмосферным и температурным воздействиям. Перечисленные качества позволяют использовать полипропиленовые материалы в строительстве, сельском хозяйстве, на производстве медицинских и гигиенических изделий.

По данным «Нео Текс», ранее около 40% российского рынка нетканых материалов занимали зарубежные производители. Предприятие намерено снизить долю импорта и занять до 8% рынка, выпуская в год 12,2 тысячи тонн своей продукции. Перефразируя известную поговорку, в скором будущем в Тулу не будет смысла ехать не только со своим самоваром, но и со своим полипропиленом.

От погрузчиков и гофры

«Чебоксарский завод силовых агрегатов», воспользовавшись средствами ФРП в размере 375,1 млн рублей, запустит производство вилочных погрузчиков под брендом «СИЛАНТ», а также ведущих и управляемых мостов к ним. Локализация производства составит порядка 90%, вилочные погрузчики будут работать практически полностью на отечественных комплектующих. Данная мобильная техника будет использоваться на складах и в промышленных цехах, при погрузочно-разгрузочных работах.

Запуск серийного производства в Чебоксарах поможет снизить долю импорта на рынке продукции до 7%. Предприятие планирует в год выпускать порядка 840 машин и 1350 мостов к ним. Среди потенциальных заказчиков — «Газпром», «Транснефть», «АвтоВАЗ», «РЖД», «КАМАЗ», «Магнит» и другие. В ходе реализации проекта будет создано 360 рабочих мест, из них 154 — высокопроизводительных.

«Поддержка ФРП поможет привлечь в Чувашскую Республику дополнительные инвестиции и реализовать проект, значимый не только для региона, но и всей страны. Реализация запланированных задач позволит закрыть острый дефицит потребителей в надежной складской технике и обеспечить технологическую безопасность в ключевых отраслях применения вилочных погрузчиков. Для расширения производства планируется строительство нового цеха, закупка металлообрабатывающих центров, сварочных и окрасочных линий», — приводит пресс-служба завода слова генерального директора Александра Дмитриев.

А в Калужской области 66 млн рублей, полученных от ФРП, пойдут на модернизацию производства гофроупаковки, которую намерена осуществить фирма «Веста». Компания также планирует расширить ассортимент этой продукции. Используя при этом полностью российское сырье, «Веста» увеличит мощность производства на 60%, выдавая на-гора 7,8 млн квадратных метров продукции в год.

Отметим, что гофрокартон широко используется в качестве упаковки производителями продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, медицинских изделий, канцтоваров и так далее. Помимо этого, он пригоден для многократной переработки и, что немаловажно с точки зрения современных экологических требований, полностью биоразлагаем.

Избавиться от порочной зависимости

Увеличить количество производимой термоформованной полимерной (ПЭТ) упаковки для продуктов питания намерена подмосковная компания «Арткап». Мощность производства вырастет сразу в 4,5 раза — до 187,5 млн изделий в год. Средства ФРП в размере 83,2 млн рублей позволят запустить новую производственную линию, где из 100% отечественного сырья будут изготовлять стаканы-шейкеры, контейнеры для холодных продуктов, салатницы и соусники. При этом 80% сырья — это вторсырье, что, как и в случае с гофрокартоном, отвечает задачам нацпроекта «Экология».

По оценкам компании, сейчас рынок ПЭТ-упаковки на 24% процента заполнен зарубежной продукцией. Реализация указанного проекта призвана заместить часть импорта.

Удмуртская компания «ИЗТТ- Сарапул», сумев привлечь займ ФРП в размере 94,2 млн рублей, организует на территории социально-экономического развития «Сарапул» производство нагревательных элементов. Трубчатые электрические нагревательные элементы используются в большинстве бытовых (утюги, чайники, бойлеры, стиральные машины) и промышленных электроприборов для нагрева воды, масла и прочего.

В настоящее время доля импорта на российском рынке ТЭН, по данным компании, составляет около 80%. 1,5 млн изделий компании, которая она намерена выпускать ежегодно, поможет избавиться от этой порочной зависимости.

«Ядрена копоть» для Европы

Производство легковскрываемых крышек для консервов наладит «Экспериментальный производственный комплекс» из Московской области, после получения займа ФРП в размере 120 млн рублей. Отдавая предпочтение полностью отечественному сырью, компания будет выпускать 150 млн крышек в год, что позволит заместить 25-30% иностранной продукции, идущей ныне из ЕС, Китая и Турции.

Предприятие из Оренбургской области «ОК-Инжиниринг» имеет в планах организовать производство импортозамещающих комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Для этой цели компания получила от ФРП льготный займ в размере 128,5 млн рублей. Продукция компании будет поступать на предприятия мясопереработки, среди которых такие марки как «Индилайт», «Горячая штучка», «Ядрена копоть», «Ариант».

Компания сообщает, что ранее главными поставщиками упомянутых комплектующих были европейские производители, на долю которых приходилось 90% рынка. Введенные ЕС ограничения в отношении России полностью прекратили поставку данных изделий. «ИК-Инжиниринг» намерена заместить до 17% ушедшего импорта. Это не так много, но если к импортозамещению в данной области подключатся и другие профильные компании РФ, то ушедшие с рынка по политическим причинам европейцы при попытке вернуться узнают, что такое русская «ядрена копоть».

При участии белорусов

«Пермский завод грузовой техники», используя, в том числе и средства ФРП, повысит производительность труда на 30% при выпуске спецтехники для транспортировки металлического лома и леса. Для этой цели планируется обновить станочный парк, что позволит автоматизировать производственные процессы, снизить влияние человеческого фактора, повысить качество продукции и сократить трудоемкость.

Помимо этого, уменьшатся затраты на режущий инструмент и дополнительную оснастку, а также обслуживание станков. Мощности производства металловозов и сортиментовозов возрастут на 25%. Выпуск спецтехники осуществляется на шасси ведущих отечественных производителей «КАМАЗ» и «Урал», а также белорусского «МАЗ».



Как указывается в релизе ФРП, общий бюджет проекта составляет 47,2 млн рублей, из которых около 22 млн рублей — льготный займ федерального института развития, а около 15 млн рублей — займ от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

Еще одно производственное предприятие, «Озерецкий молочный комбинат», получит льготный займ в размере 20,1 млн рублей по специализированной по программе «Маркировка товаров». Предприятие расположено в Московской области.

Спрос на «дешевые деньги» за квартал вырос вдвое

Как рассказали в корреспонденту «Эксперта» в Фонде развития промышленности, проекты, финансируемые данным государственным учреждением, направлены на импортозамещение, разработку новой высокотехнологичной продукции, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, а также на производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда.

Займ ФРП может получить уже действующее российское промышленное предприятие, которое в состоянии его обслуживать и вернуть полученные средства. Предприятие должно предоставить обеспечение — банковскую гарантию, залог, поручительство. Заявки должны соответствовать критериям, наиболее важными из которых являются юридическая чистота и финансовая состоятельность заявителя, наличие промышленных активов в России или планов по их созданию, финансовая и экономическая эффективность проекта.

«Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых, в зависимости от программы, сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Ставки ФРП остаются неизменными уже много лет. Задача ФРП обеспечивать промышленный бизнес "длинными и дешевыми" деньгами на развитие», — пояснили в Фонде.

Как следует из информации созданного в 2014 году по инициативе Минпромторга ФРП, всего в 2015-2022 годах Фонд выдал 1116 займов российским промышленным предприятиям на общую сумму 262 млрд рублей. При этом, как было отдельно отмечено, значительная часть профинансированных проектов имеют импортозамещающий потенциал.

«В текущих условиях, когда промышленному бизнесу нужны "длинные и дешевые" деньги на углубление импортозамещения в различных сегментах промышленности, ФРП фиксирует повышенный интерес к своим программам со стороны российских промышленных предприятий. Так, число поданных в Фонд развития промышленности заявок на получение льготного займа по итогам второго квартала 2022 года выросло в 2 раза по сравнению с первым кварталом. ФРП на постоянной основе рассказывает о новых одобренных проектах, однако не комментирует их до решения Экспертного совета», — резюмировали в Фонде.

В заключение стоит отметить, что последние годы едва ли не хорошим тоном стало скептически относится к программам в области импортозамещения. Однако, если рассмотреть итоги только одного заседания Экспертного совета ФРП, то становится ясен масштаб текущих изменений в данной области. Безусловно, катализатором их стали антироссийские санкции Запада. Отечественный реальный сектор сегодня как никогда нуждается в господдержке. И миссия эта очень даже выполнима. Россия уходит от зависимости от импорта семимильными шагами. Важно не останавливаться на это непростом пути.