Европа отскочила рекордно, но ненадолго

После тяжелейшей первой половины года на европейском рынке, как и на многих других, отскок просто напрашивался – особенно на фоне обвала акций в июне. Хотя на последней неделе полугодия общеевропейский индекс Stoxx 600 и отыграл около половины потерь месяца, он все равно стал для него худшим с памятного марта 2020 года. И последний день июля увенчал это «медвежье ралли».

Stoxx 600 вырос на 1,28% к закрытию пятницы, выйдя на максимум с 9 июня. Лидировали финансовые, энергетические и строительные акции. Банки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA и BNP Paribas SA прибавили 6% и 2,9% соответственно, отчитавшись за полугодие лучше, чем ожидали. А лучше всего в составе индекса выступила испанская инвесткомпания Allfunds Group, акции которой взлетели на 17% после публикации отчета о прибыли.

Их подъему способствовало и то, что экономика еврозоны, как выяснилось в пятницу, росла быстрее, чем ожидалось. ВВП увеличился во втором квартале на 0,7% по сравнению с первым, что соответствовало 4% в годовом исчислении. Аналитики же прогнозировали 0,2% и 3,4% соответственно.

Этому росту не смогла помешать даже статистика, засвидетельствовавшая рекордную инфляцию в еврозоне. Темпы роста потребительских цен выросли с 8,6% до 8,9%.

Здесь на руку «быкам» сыграл тот факт, что рост ВВП Германии – экономического локомотива Европы – по сравнению с предыдущим кварталом оказался нулевым. После того, как стало известно, что ВВП США сокращался два квартала подряд, рынок отыгрывает идею о том, что это замедлит подъем ставок, причем не только в США, но и в Европе.

Ряд экономистов говорят о том, что этот всплеск роста ВВП еврозоны был последним перед переходом к устойчивому замедлению. Во втором полугодии на фоне высокой инфляции и энергетического кризиса хороших новостей с этой стороны уже не ждут.

Как бы то ни было, по итогам июля прирост Stoxx 600 составил 7,6%. Этот месяц стал для него лучшим с ноября 2020 года.

Но ожидать того, что и август покажет схожий успех, просто не приходится. Отскок на медвежьем рынке после большого падения – явление совершенно обычное. Для него даже особенно не требуется поступления свежих средств долгосрочных инвесторов – может хватить и закрытия коротких позиций спекулянтами. А вот для настоящего продолжительного роста новые деньги все же нужны.

За более чем месяц «медвежьего ралли» топлива для него в виде «шортов» стало меньше, а вот новых средств инвесторов поступает недостаточно. Собственно, по целому ряду направлений из Европы наблюдается чистый отток капитала.

Как сообщил в пятницу Bank of America Corp. со ссылкой на данные EPFR Global с 21 по 27 июля из фондов европейских акций ушло $3,6 млрд. Это уже 24-я подряд неделя оттока.

Reuter, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, практически одновременно сообщило схожую новость. Из глобальных фондов акций за тот же период ушло $2,73 млрд, в том числе чистый отток из европейских – $2,58 млрд.

В такой ситуации говорить о чем-то большем, чем временный отскок котировок европейских акций, просто не приходится. И это не говоря о том, что надежды спекулянтов на замедление ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ на фоне рекордной инфляции вполне могут быть пустыми.

