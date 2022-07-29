Задел на будущее: «ЕвроХим» продолжает вкладываться в образование

Как к этой задаче подходят в «ЕвроХиме», и в чем связь между поддержкой профобразования и ESG-стратегией компании — в материале «Эксперта».

Как образуется химия

Сейчас в России действует более 3,5 тысячи средних учебных заведений, и если в начале 2000-х туда после девятого класса шли максимум 12% выпускников, то сейчас их — уже 60% от общего числа. Это — огромная армия из почти 3,5 млн человек, которые вскоре, освоив различные профессиональные навыки, выйдут на рынок труда и станут ключевым ресурсом для трансформации российской экономики в условиях западных санкций и острой потребности промышленности в импортозамещении.

В целом новая программа подготовки кадров «Профессионалитет» направлена на интенсификацию процесса среднего профессионального образования — это значит, что будущий рост производительности труда в сферах, для которых именно такие трудовые ресурсы являются основными, должен происходить за счет повышения качества навыков будущих выпускников, а не количества самих рабочих. Как отмечала ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова, достичь этого планируется в первую очередь за счет привлечения отраслевых игроков — как для непосредственного участия в образовательном процессе, так и для инвестиционной поддержки системы среднего образования.

Причем в некоторых отраслях создавать систему среднего образования приходится практически с нуля, и химпром является одним из самых ярких примеров. Поэтому «ЕвроХим» и реализует подобные масштабные образовательные программы в регионах присутствия компании.

«Ноу-хау нашей компании заключается в том, что мы построили полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на наших заводах и обучение в собственных учебных центрах», — объясняет подход «ЕвроХима» его генеральный директор Игорь Нечаев.

Скоро открытие

Как раз в конце июля Новомосковский политехнический колледж стал очередным победителем конкурсного отбора, и в ближайшее время получит из федерального бюджета грант в размере 100 млн рублей на создание кластера по химической отрасли — он заработает уже в следующем году. Кроме того, ещё по 20 миллионов рублей выделит им на эти цели компания «ЕвроХим», в финансировании также примут участие региональные власти.

А уже в этом в том же городе на базе МБОУ «Центр образования №1» появятся специальные классы компании с расширенным изучением математики, физики и химии — таким образом «ЕвроХим» параллельно развивает интерес и навыки как школьников, так и студентов колледжей к химической промышленности через углубленное изучение сопутствующих дисциплин.

По аналогии в Ковдоре Мурманской области будет создан образовательный кластер на базе местного политехнического колледжа: ранее с таким предложением выступил губернатор Андрей Чибис, а «ЕвроХим» поддержал эту идею, также выделив на развитие учебной базы 20 млн рублей, ещё выделят средства и власти Мурманской области. Все средства, наряду с федеральным и региональным грантами, пойдут на обновление пяти учебно-производственных мастерских, семи учебных кабинетов, автодрома, парка автотранспорта и самоходных машин, а также на оборудование площадки для проведения регионального этапа чемпионата «World Skills Russia».

Участником образовательного процесса станет градообразующее предприятие — Ковдорский ГОК — там ученики политехнического колледжа будут проходить практику и обучаться прямо на производстве. Это позволит сделать учебный процесс основанным именно на получении практических навыков и сократить его срок на один год. Их же будут стремиться нанять на вакантные должности.

«Колледж взял курс на практическую ориентированность обучения, чтобы студент не отрывался от производства, — говорит Сергей Ведерников, заместитель директора по учебно-производственной работе Ковдорского политехнического колледжа. — Со студентами специальностей «Открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» будут заключены договоры о целевом обучении. Наша цель - 85 процентов трудоустроенных выпускников».

Работа с кадрами ради устойчивого развития

Проект нового образовательного кластер уже был реализован «ЕвроХимом» в Ленинградской области вместе с Кингисеппским колледжем технологии и сервиса: после его включения в федпроект «Профессионалитет» в 2022-м году были выделены 100 миллионов рублей в форме федерального гранта на закупку и установку современного оборудования в отремонтированные помещения учебного заведения.

Фактически такого рода инвестиции и прямое участие в образовательном процессе для будущих высококлассных специалистов является одним из ключевых направлений ESG-стратегии «ЕвроХима», направленной на достижение целей устойчивого развития. При этом в компании очевидно понимают, что именно инвестиции в человеческий капитал (образование — один из его главных элементов) помогут в будущем обеспечить россиян высокооплачиваемыми рабочими местами, а экономику страны — налоговыми поступлениями от стабильно развивающейся высокотехнологичной производственной отрасли, чья продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Стоит отметить, что ESG-инициативы «ЕвроХима» уже отмечались высокими наградами, в том числе — Международной премией #МыВместе, проводимой при поддержке президента Владимира Путина. Она была присуждена Совету молодых специалистов компании за активную реализацию практик корпоративного волонтерства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в регионах страны. А кому, как не им лучше всех известно, насколько важна надежная поддержка при выборе профессии, которая останется с тобой на всю жизнь.