Россия сказала новое слово в переработке композитов

В России производится порядка 480 тысяч тонн полимерных композитов в год. Материал, отличающийся сочетанием легкости и высокой прочности, особо популярен в ветроэнергетике, автомобиле- и авиастроении. При этом каждый год на захоронение или сжигание в стране направляются десятки тысяч тонн полимерных отходов. Их период разложения составляет сотни лет.

Специалисты Восточного научно-исследовательского углехимического института (ВУХИН, входит в госкорпорацию «Ростех») разработали технологию переработки композитных материалов, которая в перспективе может стать решением этой проблемы.

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Сольволиз усовершенствован

Композиты состоят из двух или более компонентов — матрицы и жесткого армирующего наполнителя. В качестве наполнителя как правило выступают углеродные или стеклянные волокна, а роль матрицы играет полимер. Сочетание разных компонентов позволяет улучшить характеристики материала и делает его одновременно легким и прочным.

Так, углепластик в пять раз легче стали и в 1,8 раза легче алюминия. Помимо этого, композит из углеволокна в десятки раз прочнее, чем стандартные сорта стали и более устойчив к коррозии.

В то же время сочетание разных материалов создает трудности при переработке композитов. Соответствующие технологии уже есть, однако из-за своей сложности, дороговизны или недостаточной экологичности они пока не нашли массового применения.

Между тем, специалисты ВУХИН усовершенствовали технологию сольволиза — реакции обменного разложения между отходами композиционных материалов и растворителем. При классической технологии сольволиза в качестве растворителя выступают спирты и кислоты. Эти вещества дорогие, достаточно токсичные и требуют создания дорогостоящего оборудования, работающего под высоким давлением.

«Технологию ВУХИН отличает использование в качестве растворителя пеков — очень экономичных отходов коксового и нефтяного производств. Технология разложения в среде каменноугольного и нефтяного пека дает возможность проводить рециклинг волокон при низких температурах и атмосферном давлении. Также одно из преимуществ — низкое содержание канцерогенов», — сообщили «Эксперту» в ГК «Ростех».

В результате обменного разложения получаются углеродные, кварцевые, стеклянные и другие волокна, которые сохраняют все свои исходные свойства и могут использоваться повторно в производстве композиционных материалов. Например, из них снова можно будет создать лопасти ветрогенераторов или части планеров летательных аппаратов. Более дешевые вторичные волокна могут быть использованы в областях, где не нужны уникальные физико-технические характеристики и где препятствием для использования углеродных волокон ранее была их высокая стоимость. Например, при производстве нетканых материалов, сорбентов, добавок.

«Эта технология не только решит вопрос утилизации композиционных материалов, но и повысит экологичность предприятий химической отрасли за счет низкого выделения канцерогенов в процессе переработки, а также позволит дополнительно обеспечивать производства недорогими углеродными волокнами, столь необходимыми в гражданском секторе», — цитирует пресс-служба «Ростеха» исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

В ВУХИН «Эксперту» сообщили, что для переработки 1 тонны полимерных композитов требуется закупить пек на сумму около 30 тысяч рублей. Прочие составляющие себестоимости переработки будут зависеть от особенностей конкретного производства: накладных расходов, мощности установки, уровня зарплат. По подсчетам специалистов, в результате переработки 1 тонны отходов вырабатывается сырье стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Пока новая технология еще не применяется на практике. Однако уже ведутся переговоры с регионами, имеющими нефтехимические производства. Так, разработку ВУХИН в июле обсудили в Казани на заседании совета директоров координационно-экспертного центра «Татнефтехиминвест-холдинг».

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Лопасти из лопастей

Ветроэнергетику — один из самых экологически чистых источников энергии — часто критикуют за трудности с утилизацией лопастей турбин. Те лопасти, которые не используются повторно или не сжигаются, обычно оказываются на свалке. Это, в свою очередь, создает новые экологические проблемы.

По подсчетам Ассоциации возобновляемой энергетики России (АРФЭ), на начало 2022 года в стране действовало 1162 ветроэлектростанций. Это 3486 лопастей. Исходя из того, что из примерно 700 тысяч лопастей, которые сейчас функционируют по всему миру, ежегодно выходит из строя лишь 3,8 тысячи штук (0,54%), общий объем переработки в России будет составлять примерно 16–17 лопастей в год.

«Новая технология, предложенная “Ростехом”, будет востребована в России начиная с 2030 года — по мере наращивания мощности ветрогенерации», — заявил «Эксперту» директор АРВЭ Алексей Жихарев. По его словам, большинство ВЭС, равно как и лопастей, могут использоваться в среднем 20–25 лет. При этом зачастую их демонтируют не из-за каких-либо повреждений, а для замены на более крупные и мощные конструкции.

Андрей Жихарев привел в пример компанию «НоваВинд», которой принадлежит примерно треть всей ветряной мощности в России. «У них все лопасти эксплуатируются безаварийно и без замен почти десять лет», — констатировал он.

По словам Андрея Жихарева, в мире уже созданы технологии, которые позволяет экологично утилизировать лопасти: «Например, датская компания Vestas разработала технологию, обеспечивающую переработку и повторное использование термореактивных композитов, которые используются для изготовления лопастей. По сути, эта технология открывает все возможности для создания полностью безотходной цепочки создания стоимости».

Технология Vestas, которую компания представила в прошлом году, предусматривает процесс переработки, состоящий из двух этапов. На первом этапе термореактивные композиты разбираются на волокно и эпоксидную смолу. На втором этапе при помощи химического процесса эпоксидная смола разделяется компоненты, которые затем можно будет снова использовать при производстве лопастей ветроустановки.

Для практического применения этой технологии в Дании был создан проект под названием CETEC (Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites – «Экономика замкнутого цикла для термореактивных эпоксидных композитов»). В нем, помимо Vestas, участвуют Инновационный фонд Дании и научные организации. В течение трех лет CETEC должен представить готовое к промышленному внедрению решение. Однако до России эта технология вряд ли доберется в ближайшее время – Vestas уходит с российского рынка по политическим причинам. Поэтому собственные разработки российских ученых могут оказаться весьма кстати.

Стоит отметить, что ветроэнергетика — хотя и немаловажный, но далеко не самый крупный потребитель композитов. Композиционные материалы применяются в автомобильной и сельскохозяйственной технике, строительном секторе, железнодорожном машиностроении, кораблестроении, авиастроении, оборонной сфере. Как ранее писал «Эксперт», в перспективе до 2030 года потребление композитных материалов в большинстве регионов мира будет расти со среднегодовым темпом 6%, а в России — 9%.