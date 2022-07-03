Глава МИД Великобритании выступила против заключения мирного договора по Украине

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости «нового минского соглашения», так как Украине нужно победить Россию.

В интервью газете Journal du Dimanche, выдержки из которого публикует РИА Новости, плохо продуманный мирный договор позволит президенту РФ Владимиру Путину «перегруппировать свои силы».

«Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение, – подчеркнула она. – Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит её безопасность».

Трасс отметила, что обсудила данный вопрос с коллегой из Франции Катрин Колонна, и удостоверилась, что «все союзники согласны с этой целью».

Как ранее писал «Эксперт», по словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, рано ли поздно украинским властям предстоит понять все условия России и согласиться на них.

«Они их прекрасно знают. Им надо согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – резюмировал Песков.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

