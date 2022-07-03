Госдума: Украина заплатит за обстрелы России по суровой шкале наказания

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – заявил, что обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа.

По его словам, за все преступления рано или поздно Украине придется платить, передаёт РИА Новости.

«За все преступления рано или поздно придется платить и платить по суровой шкале наказания, – подчеркнул депутат. – Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа».

При этом парламентарий добавил, что подобные решения Киева являются демонстрацией «мнимой боеспособности» и подтверждают необходимость проведения спецоперации России на Украине.

«Зеленскому явно понадобились "кровавый пиар" и демонстрация мнимой боеспособности на фоне неспособности укронацистов противостоять российским солдатам на поле боя… Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России», – отметил Слуцкий.

Он также считает, что ответственность за обстрелы территории России должен нести не только Киев.

«А ответственность за все страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови никогда не отмыться, но и на их западных покровителях», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Совете Федерации назвали ночной обстрел Белгорода украинскими силовиками прямым актом агрессии со стороны киевского режима, который требует самого жесткого, в том числе военного ответа.

Об этом, в частности, заявил председатель конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас. Он также подчеркнул, что нашу страну провоцируют и при любом поводе будут говорить о «жёсткости и даже жестокости Москвы».

Но, как считает сенатор, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жёсткости при защите своих территории и граждан как слабость со стороны России.

С ним солидарен его коллега по верхней палате российского парламента Константин Долгов. Он тоже не сомневается, что Украина обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян.

«За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – пообещал сенатор.