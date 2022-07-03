Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

В ходе традиционного брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным, которые озвучил генерал-лейтенант, за сутки российские военные уничтожили ещё 32 пункта управления украинскими войсками. В частности, ракетными войсками и артиллерией поражены были 32 пункта управления ВСУ, большой склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника противника в 287 районах.

Помимо этого, ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили 10 пунктов управления войск Украины, расположенных в 15-ти районах на территории Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также в ДНР. Кроме того, российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять миномётных взводов украинских военных в ДНР и ЛНР.

Также комплексы ПВО РФ в ЛНР, ДНР и Харьковской области перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars.

Ранее «Эксперт» писал, что украинская сторона несёт значительные потери на всех направлениях. Об этом Конашенков сообщил в ходе вчерашнего брифинга.

Так, по его словам в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава».

