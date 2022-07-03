Шольц предупредил жителей Германии о «социальной взрывчатке»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил жителей страны, что внезапное и резкое повышение цен на отопление может вызвать эффект социальной взрывчатки в Германии.

В интервью телеканалу ARD, выдержки из которого публикует РИА Новости, немецкий лидер отметил, что власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают всё, чтобы решить возникшие проблемы.

В частности, он пообещал, что уже в понедельник, 4 июля правительство ФРГ обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц при этом высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьёзные потрясения.

«Если вдруг счета за отопление внезапно подскочат вверх на сотни евро, то многие люди просто не смогут с этим справиться. Это социальная взрывчатка», – резюмировал канцлер Германии.

Как ранее писал «Эксперт», экономика Германии находится на грани коллапса. На немецких фабриках и заводах можно найти немало промышленных печей, которые непрерывно работают десятилетия.

Если их сейчас внезапно остановить, то расплавленные материалы затвердеют и печи придут в негодность. В настоящее время – это одна из главных угроз, с которыми столкнулась в последние два-три месяца крупнейшая экономика континента.

То, что начиналось с далёких и мрачных прогнозов по поводу сокращения поставок газа, превратилось в угрожающую реальность. После снижения «Газпромом» поставок газа на 60% экономисты в Берлине проработали множество вариантов и ни в одном из них у Германии не хватит газа, чтобы дотянуть до весны.

