Шотландский бунт: осмысленный и бесполезный

«Indyref2». Именно этот термин сейчас внушает все больше и больше страха – или надежды, кому как – в Соединенном Королевстве. Он означает второй референдум о независимости Шотландии, который Первый министр этого региона Никола Стерджен намерена провести 19 октября 2023 года. Предыдущий референдум, напомним, прошел в 2014 году и закончился убедительной победой юнионистов – сторонников сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства.

В мире второй подход шотландцев к снаряду, конечно, вызывает скорее надежду. Российские эксперты (да и не только российские – противников и ненавистников у Британии достаточно, Лондон в последние годы четко действует в соответствии с формулой известного фильма «как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть) уже пишут о начале процесса распада Великобритании. Ведь под вопросом и нахождение в составе Соединенного Королевства Северной Ирландии (где к власти пришли националисты, недовольные попыткой Лондона оторвать их от территории Республики Ирландия), да и Уэльс подтянется к процессу.

Статья по теме: Лондон не желает проведения референдума о независимости Шотландии

Теоретически такой сценарий возможен – однако на пути шотландского «спускового референдума» находится колоссальное количество препятствий. Политических, юридических, экономических – и даже социологических.

Так, например, никакого «единого порыва» к независимости и даже к референдуму в шотландских элитах нет. Его хотят члены правящей коалиции – Шотландская национальная партия, к которой принадлежит Никола Стерджен и у которой 64 места в парламенте, а также «Зеленые» с их 8 депутатами. В совокупности это 72 места из 129. Оппозиционные же партии против референдума. Они обвиняют Николу Стерджен в одержимости. В том, что она занимается не теми вопросами – раскалывает Великобританию вместо того, чтобы думать о повышении уровня жизни простых шотландцев. «Мы не будем принимать участие в притворном референдуме в то время, когда нужно решать другие вопросы», - возмутился лидер шотландских консерваторов (31 мандат в парламенте) Дуглас Росс. «Никола Стерджен пытается втянуть Шотландию в политические разногласия прошлого вместо того, чтобы противостоять вызовам настоящего», - говорит глава шотландских лейбористов (22 мандата) Анас Сарвар.

Консультации не пройдут

Отсутствие политического единства усугубляется юридическими проблемами. Дело в том, что Шотландский парламент не может самовольно назначить референдум о независимости. Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, местные депутаты имеют права принимать решения по конституционным вопросам только в том случае, если это право им делегирует (на разовой или постоянной основе) парламент Соединенного Королевства. И такое право на разовой основе ему делегировалось 16 раз за последние 23 года – например, по вопросу снижения минимального возраста для голосующих на шотландских выборах. Сейчас же Джонсон такое разрешение не дает – по его мнению, Британии сейчас не до этого. «Важно отметить, что нашим приоритетом сейчас является противостояние экономическим проблемам страны – особенно на фоне высоких цен на энергоносители», - заявил премьер. Кроме того, в Британии напоминают, что референдум 2014 года позиционировался как «событие, которое происходит раз в поколение» - и коль нынешнее поколение уже высказалось 8 лет назад, то нужно ждать, пока вырастет следующее.

Однако Стерджен не собирается сдаваться. «Я никогда не позволю шотландской демократии стать заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра», - заявила Первый министр. Она утверждает, что референдум имеет характер «консультативного», поэтому согласие Лондона необязательно. Поэтому Первый Министр запускает специальную процедуру. Сначала она хочет официально запросить согласие на проведение референдума у британского правительства. Джонсон, понятно, откажет – и тем самым, по мнению Первого Министра, «мы получим не наше предположение о беззаконии, а сам факт его». После этого она собирается обратиться в Верховный суд. Стерджен хочет, чтобы судьи ответили на вопрос: является ли проведение «консультативного» голосования «безусловно законным» даже без одобрения со стороны премьер-министра.

Тут шансы на победу идейных наследников Уильяма Уоллеса тоже невелики – ведь понятно, что «консультативный» референдум все равно касается конституционных вопросов, а значит требует согласия Лондона. И первый министр признается, что если Верховный суд с ней не согласится, то она не будет протаскивать идею с проведением референдума. Вместо этого она сделает де-факто референдумом следующие парламентские выборы.«Если выяснится, что у этого парламента нет никакого законного способа дать народу Шотландии право сделать выбор на референдуме по вопросу независимости, и если правительство Соединенного Королевства будет продолжать отказываться от передачи полномочий в рамках Секции 30, то моя партия пойдет на парламентские выборы в Великобритании с одним единственным вопросом: должна ли Шотландия быть независимой страной», - заявила она.

Дайте сказать «нет»

И теперь Лондон думает о том, как на эти угрозы реагировать. Ведь, как отмечает Блумберг, противостояние Эдинбурга и Лондона может погрузить Соединенное Королевство в конституционные дрязги, совсем не нужные ни Джонсону (учитывая его внутриполитическое положение), ни Британии (учитывая ее положение международное).

Скорее всего Англия, конечно, пойдет на конфликт с Шотландией – однако ирония в том, что, по мнению некоторых экспертов, Джонсон вполне мог бы позволить Лондону провести референдум. Ведь при проведении правильной информационной кампании со стороны британских властей голосование было бы обречено на провал – а вместе с ней и карьера Николы Стерджен. Политика, чье требование независимости строится, по сути, на ее желаниях, помноженных на подмены понятий.

Так, например, Никола Стерджен уверяет, что люди уже высказали свою волю. «В прошлом мае (на шотландских парламентских выборах – прим. ред.) народ Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости – ведь он выбрал в парламент в большинстве своем тех депутатов, которые поддерживают эту идею», - заявила Первый Министр.

Однако социология с ней не согласна. Лишь около трети поддерживают идею Николы Стерджен о проведении референдума в следующем году. Выборы – это выборы, а референдум – референдум.

Примерно такую же подмену понятий сторонники независимости пытаются использовать и в случае с опровержением тезиса «раз в поколение» - по их словам, итоги первого референдума уже нерелевантны, и шотландцы об этом тоже заявили. Первый референдум, напомним, прошел в 2014 году и закончился со счетом 55,3 против 44,7 в пользу сторонников сохранения в составе Великобритании, однако тогда Британия была в составе ЕС, и Лондон аргументировал необходимость сохранения Шотландии в своем составе в том числе и заявлением о том, что тогда Шотландия остается в Евросоюзе. Однако шотландцы были якобы обмануты, и на голосовании по Брекзиту 62% шотландцев проголосовали против выхода из ЕС. Значит, в понимании сторонников независимости, те, кто в 2014 году голосовали против независимости ради сохранения членства в ЕС, сейчас проголосуют за независимость – ради того, чтобы вернуться в ЕС. Ведь план Николы Стерджен подразумевает вхождение независимой Шотландии в Евросоюз.

Однако и тут социология опровергает эти выкладки. Так, опросы показывают, что среди определившихся избирателей 55% хотят остаться в составе Соединенного королевства, и лишь 45% ратуют за независимость.

ЕС не возьмет

Да, Стерджен может говорить, что социология ошибается, что общественное мнение за год (очень сложный год для Британии, учитывая глобальный экономический кризис) изменится. Возможно и так. Однако вступление Шотландии в ЕС отнюдь не будет автоматическим – более того, не исключено, что не будет даже самого вступления.

Чисто теоретически планы Стерджен могут быть поддержаны Еврокомиссией (которая сейчас находится в остром конфликте с Лондоном из-за несоблюдения британцами ряда условий Брекзита). Однако возвращения Шотландии в ЕС нужно не только добро евробюрократов, но и согласие всех стран-членов ЕС. А та же Испания на такое согласие вряд ли даст, поскольку не хочет создавать опаснейший прецедент. Ведь формула «европейская территория откалывается от государства и автоматически компенсирует многочисленные экономические потери за счет вступления в Евросоюз» может быть применена не только к Шотландии, но и к Каталонии, Стране Басков. Ну а также к французской Корсике, Северной Италии, бельгийским Фламандии и Валлонии (смотря кто отколется) и т.п. Существует еще какой-то небольшой шанс, что эти страны поддержат вступление Шотландии в случае ее цивилизованного развода с Англией (то есть при согласии и поддержке Лондона) – но не в случае, если Шотландия отделится через скандалы, конфликт и шантаж.

