Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как отметили в российском военном ведомстве, ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под контроль последний находившийся под властью Киева крупный город в республике Лисичанск.

Кроме того, полный контроль установлен на близлежащими населёнными пунктами: Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево. Общая площадь освобождённых за последние 24 часа территорий составила 182 кв. км передаёт ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска, где ведут зачистку города от украинских подразделений и минно-взрывных устройств.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!», – подчеркнул он.

Как писал «Эксперт», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, Россия добьётся целей специальной военной операции.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

