Увеличилось число жертв ночного обстрела Белгорода

Увеличилось число жертв ночного обстрела российского города Белгород.

Как передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-каналы, в настоящее время известно о пяти погибших – ещё два тела были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского.

Как ранее писал «Эксперт», губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о трёх погибших, пострадавших четверо.

«Мужчина и ребенок 10 лет доставлены в больницу, мужчина в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте», – отмечал чиновник.

Также он рассказал, что пять частных домов разрушены полностью. Еще 34 частных и 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова были повреждены.

Местные власти проводят подомовой обход и зафиксируют все повреждения. Губернатор пообещал полностью восстановить все пострадавшие дома.

