В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

Власти финского город Лаппеенранта, расположенного в провинции Южная Карелия на границе с Россией, готовы предложить свой аэропорт для размещения базы НАТО.

Об этом в интервью издание Yle, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил мэр города Киммо Ярва.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте, он точно доступен, если Силы обороны этого захотят, – отметил чиновник. – Поэтому его вполне можно будет использовать».

При этом Ярва признался, не является специалистом в этой области и не может судить о том, где размещать военных.

Кроме того, по его мнению, вступление Финляндии в североатлантический альянс, подарит надежду Южной Карелии и придаёт чувство безопасности, в том числе компаниям, которые при таком сценарии будут более охотно работать на территории приграничной провинции.

Также мэр напомнил, что обсуждение создания базы НАТО в городе началось в то же время, когда в Финляндии заговорили о вступлении в блок.

Как ранее писал «Эксперт», в МИД РФ негативно оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению заместителя главы ведомства Александра Грушкова, расширение североатлантического альянса, печальнейший эпизод «эволюции» европейской безопасности.

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», – подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что если Россия возьмёт на вооружение риторику НАТО, балтийский регион станет полем военного противостояния.

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, то в НАТО будут говорить о том, что самая большая уязвимость – это российско-финская граница, которую надо "защищать" 1 300 км, поэтому там надо размещать войска и так далее», – подчеркнул Грушков.

Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что у нашей страны со Швецией и Финляндией нет тех проблем, которые есть с Украиной.

«У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им – пожалуйста», – подчеркну он.

Глава государства при этом уточнил, что теперь обе североевропейские страны должны понимать, что если раньше для них никаких угроз не было, «то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам».

Напомним, 28 июня, Турция сняла свои возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО.

Анкара, Стокгольм и Осло подписали в Мадриде меморандум, который урегулировал все требования, выставленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом североевропейским странам, таких как снятие эмбарго на поставку оружия в Турцию, а также отказ Швеции и Финляндии поддерживать организации курдов и гюленистов (структуру Фетхуллы Гюлена – личного врага турецкого лидера).

29 июня руководство НАТО решило направить официальное приглашение на вступление в состав альянса Швеции и Финляндии. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сторонами была проведена «тяжелая работа в течение многих недель», в которую входили контакты на разных уровнях.

«Соглашение, заключенное между Турцией, Финляндией и Швецией, проложило путь к этому решению», – отметил он.