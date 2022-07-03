В Кремле заявили, что Украине предстоит понять и принять условия России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что рано ли поздно украинским властям предстоит понять все условия России и согласиться на них.

Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу «Россия 1», выдержки из которого публикует РИА Новости.

По его словам, сейчас востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине и Западе снизилась. Но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров.

«И опять настанет черёд переговоров, перед коими украинцам предстоит понять ещё раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – резюмировал Песков.

Как ранее сообщал «Эксперт», Песков назвал условие заключения мирного договора с Украиной.

«Что касается мирного договора, то да, он возможен, но только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьёй в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

На вопрос, о каких именно требования идёт речь, пресс-секретарь президента России ответил, что власти Украины прекрасно о них знают.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.